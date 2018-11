Titolo originale: Inside Leonardo

Regia: Jesus Garces Lambert

Cast: Luca Argentero

Genere: Biografico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 4 aprile 2019

"Io, Leonardo" è un film biografico diretto dal cineasta di origine messicana Jesus Garces Lambert, il quale vuole rendere omaggio a uno dei personaggi storici italiani fra i più conosciuti e amati in tutto il mondo, il grande maestro Leonardo Da Vinci.

Io, Leonardo: un omaggio al genio di Leonardo Da Vinci

Il film porterà lo spettatore alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo da Vinci, una delle figure più geniali che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto il quadro più celebre al mondo, la Gioconda. Jesus Garces Lambert aiutato dall'attore Luca Argentero vuole omaggiare la vita del grande maestro attraverso uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui Leonardo viene solitamente descritto.

Io, Leonardo: il cast e la regia

"Io, Leonardo" è diretto da Jesus Garces Lambert, già noto al mondo del cinema per aver dato volto a altri personaggi dell'arte e delle scienze all'interno dei suoi incantevoli documentari, tra i più importanti ricordiamo "Caravaggio - L'anima e il sangue" del 2018. Al fianco di Lambert hanno lavorato sulla sceneggiatura di "Io, Leonardo" Sara Mosetti, Marcello Olivieri, unico interprete di questo documentario è l'attore Luca Argentero che si calerà nei panni del maestro Da Vinci. Un ruolo inedito per il bell'attore torinese, conosciuto al pubblico italiano più per tanti personaggi interpretate in molte commedie leggere italiane . Fra i suoi lavori più importanti ricordiamo "Lezioni di cioccolato" regia di Claudio Cupellini del 2007, "Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale "di Neri Parenti del 2015 e "Cosa fai a Capodanno?" di Filippo Bologna del 2018.