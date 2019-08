Regia: Alessio Liguori

Cast: Jamie Paul, David Bailie, Sonya Cullingford, Paola Bontempi, Miriam Galanti, Robert Nairne, Delena Kidd, Jude Forsey, Amelia Clay, Leila Gauntlett

Genere: horror, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia 2019

Distribuzione: Zenit Distribution

Data di uscita: 23 gennaio 2020

“In the Trap” è un horror psicologico co-prodotto da DreamWorldMovies e Mad Rocket Entertainment, casa di produzione specializzata in cinema di genere e di cui Alessio Liguori, regista e co-sceneggiatore della pellicola, è uno dei soci fondatori. Benché il film sia ambientato in un paese situato sulla costa inglese, il set è stato interamente ricostruito a Latina e più che sui colpi di scena della trama si fonda sui risvolti mentali. La pellicola vanta un cast internazionale, composto da attori statunitensi e italiani.

Un horror psicologico in cui l'appartamento diventa uno dei protagonisti

Ormai da due anni il correttore di bozze Philp non esce di casa, chiuso nel suo appartamento a causa di un essere demoniaco che lo tiene prigioniero e lo tortura. Altro personaggio principale della pellicola è la casa stessa in cui l’uomo vive segregato e in cui si svolge la maggior parte del film con poche eccezioni, tra cui una di natura onirica.

In the trap: cast

Il regista Alessio Liguori con “In the trap” dirige il suo primo lungometraggio in lingua inglese, dopo essere stato alla regia nel 2011 del film “Report 51”.

A interpretare il protagonista di questo horror è Jamie Paul, conosciuto principalmente per aver preso parte a “Giochi pericolosi”, un episodio della terza stagione della celebre serie antologica di Netflix, “Black Mirror”.

Tra gli altri membri del cast l’attrice Sonya Cullingford che ha recitato nel film del 2015 “The Danish Girl” e nell’horror del 2017 “La mummia”.

Infine l’attore di origini sudafricane David Bailie noto per aver preso parte al franchising dei “Pirati dei Caraibi”.