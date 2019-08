Regia: Mario Martone

Cast: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino

Genere: Drammatico, colore

Durata: 118 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 30 settembre 2019

"Il sindaco del Rione Sanità" è un film diretto da Mario Martone, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2019.

Il sindaco del Rione Sanità: dal teatro al cinema

Mario Martone realizza per il grande schermo un adattamento in chiave moderna della famosa omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo. Il regista prende spunto inoltre dalla sua stessa rappresentazione teatrale del 2018.

Nel rione Sanità di Napoli don Antonio Barracano, conosciuto come "il Sindaco", è rispettato e nello stesso tempo temuto da tutti. L'uomo esprime giudizi in merito alle liti tra terzi e applica la giustizia secondo parametri del tutto personali che non disdegnano metodi brutali.

Le cose si complicano quando un giovane, convinto di voler uccidere suo padre, richiede il suo supporto. Antonio Barracano si immedesima in lui, rivedendo nella situazione propostagli la stessa voglia di vendetta che lo animava da ragazzo, trasformandolo poi nell'uomo del presente. "Il Sindaco" sceglie così di aiutarlo, rischiando di immischiarsi in una situazione pericolosa.

Regia e cast

Mario Martone è stato apprezzato negli ultimi anni per opere come "Noi credevamo" (2010) con Luigi Lo Cascio; "Il giovane favoloso" (2014), grazie al quale Elio Germano nei panni di Giacomo Leopardi ha ottenuto al Festival di Venezia il premio Pasinetti; e per "Capri-Revolution" (2018), presentato in Concorso al Festival di Venezia 2018.

Protagonisti del film sono Francesco Di Leva ("Metti la nonna in freezer", 2018, di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, e "Bob & Marys - Criminali a domicilio", 2018, di Francesco Prisco), Massimiliano Gallo ("Bob & Marys - Criminali a domicilio", 2018, di Francesco Prisco, "Una festa esagerata" di Vincenzo Salemme) e Roberto De Francesco ("Loro", 2018, di Paolo Sorrentino).

Il film è distribuito nelle sale da Nexo Digital.

