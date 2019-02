Titolo originale: Ash is Purest White

Regia: Jia Zhangke

Cast: Zhao Tao, Liao Fan, Feng Xiaogang, Yinan Diao, Zheng Xu, Yibai Zhang

Genere: Drammatico, colore

Durata: 141 minuti

Produzione: Cine, Francia, Giappone, 2018

Distribuzione: Cinema Distribuzione

Data di uscita: 30 maggio 2019

“I figli del fiume Giallo” è un film Drammatico diretto da Jia Zhangke, regista e sceneggiatore del film “Il tocco del peccato” del 2013, che ha conquistato il premio per la Migliore Sceneggiatura a Cannes nel 2013, e “Still Life” del 2006, con cui ha vinto il Leone D'Oro a Venezia nello stesso anno e il Premio per la Miglior Regia all'Asian Film Award in quello successivo. In questo stesso festival ricordiamo anche la vittoria come Miglior Sceneggiatura nel 2016 della pellicola "Al di là delle montagne".

I figli del fiume Giallo: un amore gangster

Qiao è una giovane ballerina che vive nella Datong degli anni Duemila, una povera città industriale non distante da Pechino, che pullula di criminalità organizzata. Qiao si innamora di Bin, un piccolo gangster del luogo, e i due iniziano a gestire insieme gli affari sporchi.

Così durante l'agguato di una banda rivale viene coinvolta e costretta, per difendere il suo amato e disperdere gli aggressori, a sparare dei colpi di pistola in aria. Per questa sua azione viene arrestata e condannata a cinque anni di prigione.

Scontata la pena e uscita dal carcere, prova invano a riavvicinarsi a Bin. Solo dopo dieci anni, quando oramai sembra essersi ricostruita una vita da single, anche se ancora legata alla criminalità, viene ricontattata dal piccolo boss della malavita, conscio del fatto che lei sia stata l'unica donna che abbia mai amato.

“I figli del fiume giallo” è stato presentato in Concorso al Festival di Cannes e poi al Torino Film Festival del 2018, dove il regista e sceneggiatore era anche presidente della giuria. Nel film il ruolo della protagonista è ricoperto dall'attrice Zhao Tao, nonché sua moglie, la cui collaborazione è iniziata nel 2000 con il film “Platform”.

Jia Zhang-ke è il fondatore del PYIFF, il nuovo Festival Cinematografico in Cina, lanciato nel 2017 insieme a Wang Huaiyu, Liang Jiayan, Wan Jiahuan e all’italiano Marco Müller.