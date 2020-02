Gli anni amari (2019)

Regia: Andrea Adriatico

Cast: Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli, Antonio Catania, Tobia De Angelis, Lorenzo Balducci

Genere: Biografico, colore

Durata: 112 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 12 marzo 2020

"Gli anni amari" è un film biografico sulla vita di Mario Mieli, tra i fondatori del movimento omosessuale italiano.

Gli anni amari: la vita di Mario Mieli

Il film, ambientato nell'Italia degli anni'70, racconta la vita di Mario Mieli, attivista, intellettuale e artista di rilievo, tra i fondatori del movimento omosessuale italiano.

Nato nel 1952 a Milano e morto suicida nel 1983, figlio di genitori benestanti e penultimo di sette figli, vive una vita intera in un rapporto complicato con il padre Walter e la madre Liderica.

Partendo dagli anni passati al liceo milanese in cui Mario Mieli non nasconde la propria omosessualità dicendo di chiamarsi Maria, racconta poi diverse tappe della vita privata e pubblica di una personalità in grado di esprimersi senza freni. Dalla vita notturna sfrenata nella “Fossa dei Leoni” a parco Sempione, si passa per l’incontro con l’attivismo inglese del Gay Revolution Front a Londra, per raccontare poi il ritorno in patria, la fondazione dei Collettivi Omosessuali Milanesi e la pubblicazione del saggio: “Elementi di critica omosessuale”.

Cast & crew

Andrea Adriatico, riguardo alla figura di Mario Mieli, ha dichiarato: “Era un genio che ci ha sedotto come riusciva a sedurre tutti coloro con cui entrava in relazione.”

Nicola Di Benedetto dà il volto a Mieli, mostrando tutti i diversi stati emotivi di una personalità complessa.