Da oggi sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche quattro nuovi film.

Film al cinema dall’8 settembre: uscite italiane

Presentato in concorso a questo Festival del Cinema di Venezia esce oggi al cinema “Il signore delle formiche” un film diretto da Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano protagonisti. Alla fine degli anni Sessanta il poeta e drammaturgo Aldo Braibanti fu processato a Roma con l’accusa di plagio. Il film racconta una storia a più̀ voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i familiari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica tragicamente distratta o indifferente.

Altro film italiano sempre in concorso a Venezia e in uscita oggi è “Margini” di Niccolò Falsetti. É la fine dell’estate del 2008 quando Edoardo, Iacopo e Michele, membri di un gruppo punk di Grosseto vengono chiamati per andare a Bologna ad aprire il concerto di una band hardcore americana molto famosa. Avvisati della cancellazione il giorno prima della data dell’evento i tre cerca di spostare il concerto nella propria città. Così messi di fronte a molteplici difficoltà, si ritrovano a fare i conti con quelli che consideravano punti fermi della loro esistenza, rischiando di mettere a repentaglio anche la loro indistruttibile amicizia.

Film al cinema dall’8 settembre: le altre uscite

B.J. Novak scrive, dirige e interpreta il thriller “Vengeance” che nel primo weekend di programmazione negli USA ha incassato quasi 2 milioni di dollari. Il film segue le vicende di un conduttore radiofonico di New York alle prese con un caso di omicidio. Sarà infatti lui stesso a recarsi nel sud per indagare e scoprire le cause dopo aver saputo della morte di una ragazza di sua conoscenza.

Dalla Francia arriva invece la commedia diretta e interpretata da Franck Dubosc “Rumba Therapy”. Tony è un tipo solitario, vive in campagna e guida uno scuolabus. Dopo aver superato un problema cardiaco decide di cambiare la sua vita. Il primo passo è quello che lo porterà a ritrovare sua figlia Maria che gestisce una scuola di ballo. Ballando la Rumba conquisterà con il tempo la pista da ballo e cercherà di avvicinarsi alla figlia.

Tomas Barile

08/09/2022