Regia: Niccolò Falsetti

Cast: Valentina Carnelutti, Silvia D'Amico, Matteo Creatini, Nicola Rignanese, Paolo Cioni, Emanuele Linfatti, Francesco Turbanti

Genere: Commedia

Durata: 91 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 8 settembre 2022

"Margini" è un film diretto da Niccolò Falsetti, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022.

Margini: la trama del film

É la fine dell'estate del 2008 quando Edoardo, Iacopo e Michele, membri di un gruppo punk di Grosseto, ormai in una fase di stallo dopo innumerevoli sagre e feste dell’Unità, vengono chiamati per andare a Bologna ad aprire il concerto di una band hardcore americana molto famosa.

Carichi d'entusiasmo, i tre sono pronti a muoversi, ma proprio il giorno della partenza sono contattati dagli organizzatori che li informano che il concerto è stato annullato. Deciso a non mollare la presa su un'occasione unica, il gruppo cerca di spostare l'evento della band da Bologna a Grosseto.

Quel che tuttavia sembrava un'impresa non del tutto impossibile diventa un compito più arduo del previsto a causa dei paradossi della provincia e della grottesca mentalità dei suoi abitanti, che trasformano ogni piccolo dettaglio in un problema.

Con l'avvicinarsi della data, Edoardo, Iacopo e Michele, messi di fronte a molteplici difficoltà, si ritrovano a fare i conti con quelli che consideravano punti fermi della loro esistenza, rischiando di mettere a repentaglio anche la loro indistruttibile amicizia.

Le parole di Falsetti e dello sceneggiatore Francesco Turbanti

Avete presente quando si torna da un concerto con ancora tutto il casino in testa? Noi si tornava da Roma, da Firenze, da Bologna ancora carichi dalla sera prima, per il pogo e per la band che aveva suonato e non vedevamo l’ora di chiuderci in sala prove per scrivere quel nuovo pezzo di cui s’era chiacchierato in viaggio.

Eravamo sempre a mille. Poi si scendeva dal treno, uscivamo nel piazzale della stazione di Grosseto e intorno a noi, lì, a casa nostra, c’era quella strana, disturbante, tranquillità. E la sensazione che non sarebbe mai successo niente. Ecco, abbiamo sempre percepito quel momento come un cortocircuito, una collisione di mondi, una situazione che ci faceva sentire fuori luogo, consolato solo dalla consapevolezza che prima o poi, da quel posto, ce ne saremmo andati.

Questo è stato il punk per noi. La provincia aveva deciso che non saremmo stati i punk ribelli, i duri di strada di Londra, New York o Berlino. Quelli andavano bene per le nostre t-shirt, per le copertine dei dischi che compravamo, per i poster che riempivano le nostre camere. Noi sapevamo che non saremmo mai diventati in quel modo, e in qualche maniera la cosa c’andava bene.

Abbiamo visto in questo spiraglio un potenziale narrativo enorme: da un lato è l’occasione per parlare della nostra generazione attraverso uno sguardo inedito. Dall’altro c’è la provincia, con tutto il suo enorme coefficiente di immedesimazione e la sua poetica. E, soprattutto, c’è il contrasto fra queste due dimensioni. Un contrasto che c’ha sempre fatto tanto ridere. Ecco, Margini è la storia di questo contrasto.