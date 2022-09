Regia: Gianni Amelio

Cast: Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, Anna Caterina Antonacci, Rita Bosello, Davide Vecchi, Maria Caleffi, Roberto Infurna, Valerio Binasco, Alberto Cracco, Jacopo Relucenti, Giuseppe Aiello, Emma Bonino, Ferruccio Braibanti, Gina Rovere, Elia Schilton, Giovanni Visentin, Mateo Zoni

Genere: Drammatico

Durata: 130 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita 8 settembre 2022

"Il signore delle formiche" è un film diretto da Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio protagonista, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022. Il film segue la storia del caso Braibanti. poeta e drammaturgo, interpretato da Luigi Lo Cascio.

Il signore delle formiche: la trama

Alla fine degli anni Sessanta il poeta e drammaturgo Aldo Braibanti fu processato a Roma con l'accusa di plagio, e con tale accusa venne condannano a nove anni di reclusione per aver sottomesso alla sua volontà, fisicamente e psicologicamente, un suo studente e amico da poco maggiorenne.

Il giovane "sottomesso" subì un destino ancora più atroce: la famiglia lo fece sottoporre, in un ospedale psichiatrico, a una serie di devastanti elettroshock, per farlo ‘guarire’ da quell’influsso ‘diabolico’.

Dopo alcuni anni, il reato di plagio - usato a lungo per mettere sotto accusa i "diversi" e tutti coloro che uscivano dai binari - venne cancellato dal codice penale.

Il film - partendo da fatti reali - racconta una storia a più voci, dove, accanto all’imputato, prendono corpo i familiari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un’opinione pubblica tragicamente distratta o indifferente. Solo un giornalista cercò di ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.

Note di regia

Un film sulla violenza e l’ottusità della discriminazione. L’amore sottomesso al conformismo e alla malafede. Uno spaccato della provincia italiana nei cruciali anni Sessanta, quando il benessere economico non andò di pari passo con l’intelligenza delle cose, con l’apertura dei sentimenti. La famiglia come luogo chiuso, dove i contrasti tra le generazioni restano accesi e conflittuali. Già la vicenda così com’è accaduta mostra aspetti inquietanti a oltre mezzo secolo di distanza. Lo spettatore si potrà domandare: come è stato possibile, come è potuto succedere? Anche se in apparenza oggi non ci si scandalizza più di niente, l’odissea del ‘signore delle formiche’ è di quelle che sanno di inquisizione, e ne abbiamo le prove ogni giorno. Perché nella sostanza non è cambiato molto. Dietro una facciata permissiva, i pregiudizi esistono e resistono ancora, generando odio e disprezzo per ogni ‘irregolare’. Ma non è più tempo di subire né di tollerare nessuna forma di sopruso verso gli individui meno protetti.

E questo film vuole infondere il coraggio di ribellarsi.