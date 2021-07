Secondo appuntamento per il mese di luglio con quattro nuovi film in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dall’8 luglio: uscite italiane

Matilda De Angelis torna in sala da protagonista con il film drammatico “Atlas” diretto da Niccolò Castelli. La pellicola narra la storia di quattro amici che vivono a Lugano. Appassionati di arrampicate che svolgono nelle tante montagne vicino la città, un giorno decidono di provare a scalare i monti dell’Atlante, un deserto roccioso che si trova in Marocco. Durante questa avventura però saranno coinvolti in un attacco terroristico che cambierà le loro vite.

Presente alla 67^ edizione del Taormina Film Fest Michela Cescon firma il suo esordio nel noir cinematografico con il film “Occhi blu” con Valeria Golino e Jean-Hughes Anglade protagonisti. Ambientato tra le strade di Roma due commissari sono alla ricerca di un rapinatore seriale che con la sua moto riesce a farla sempre franca. Svelata l’identità del ladro i due, per motivi diversi, si metteranno sulle sue tracce scoprendo la verità che si cela dietro.

Film al cinema dall’8 luglio: le altre uscite

“La notte del giudizio per sempre” è il quinto film della fortunata serie creata da James DeMonaco e iniziata nel 2013. In questo nuovo capitolo dopo l’abolizione dello sfogo una coppia in fuga si ritrova bloccata in Texas. Qui i membri di un movimento clandestino favorevoli allo sfogo decideranno di continuare “la notte” per sempre facendo sprofondare la nazione nel caos.

Prodotto da Terrence Malick “The Book of Vision” è stato il film d’apertura della Settimana Internazionale della Critica della 77° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Eva, una dottoressa e ricercatrice di Storia della Medicina, scopre un manoscritto di Johan Anmuth, un medico del XVIII secolo. Questa scoperta rimetterà in discussione tutte le sue certezze.

P.S. Da ieri è presente nei nostri cinema anche “Black Widow” prima uscita cinematografia della nuova Fase 4 del MCU. In questo prequel la protagonista Natasha Romanoff, sempre interpretata da Scarlett Johansson, dovrà fare i conti con il passato e sfuggire da una pericolosa cospirazione.

Tomas Barile

08/07/2021