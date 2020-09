Regia: Carlo Shalom Hintermann

Cast: Charles Dance, Lotte Verbeek, Sverrir Gudnason, Isolda Dychauk, Filippo Nigro, Vera Graziadei, Marco Quaglia, Douglas Dean, Justin Korovkin, Rocco Gottlieb

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, Gran Bretagna, Belgio, Germania, 2020

“The Book of Vision” è il film d’apertura della Settimana Internazionale della Critica della 77° Mostra Internazionale del Cinema ed è prodotto da Terence Malick con cui collabora da sempre il regista Carlo Shalom Hintermann.

The Book of Vision: la trama

Eva, una dottoressa e ricercatrice di Storia della Medicina, scopre un manoscritto di Johan Anmuth, un medico del XVIII secolo. Questa scoperta la porta in un mondo lontano raccontato dal libro scritto dall’autore “The Book of Vision”, un diario del medico sui suoi pazienti. Eva si trova a rimettere in discussione tutte le sue certezze relative alla medicina moderna e alla sua stessa vita.

Il regista Carlo Shalom Hintermann

Carlo S. Hintermann (1974) è regista e produttore, scrittore e musicista italo - svizzero. Collabora con Terence Malik, e nel 2002 ha diretto e prodotto il film ”Rosy-fingered Dawn: un film su Terrence Malick” presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Successivamente realizza “Chatzer: Inside Jewish Venice” (2004), Nel 2011 dirige l’unità italiana del film di Terrence Malick "The Tree of Life”. Alla Festa del Cinema di Roma presenta nel 2011 “The Dark Side of the Sun”. Nel 2013 firma lo spot per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare (Rare Disease Day) in collaborazione con Annie Lennox degli Eurythmics, cui segue lo spot per la campagna del 2015, entrambi con lo studio di animazione Moonchausen. Hintermann è anche produttore e ha prodotto con la Citrullo International diversi film negli ultimi anni. Ha scritto diversi libri sul cinema. L’ultimo “Terrence Malick: Rehearsing the Unexpected” è stato pubblicato dalla casa editrice inglese Faber&Faber nel 2017.