Sono sette i nuovi film sono in uscita questa settimana di novembre nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dall’11 novembre: i più attesi

Il film più atteso di questa settimana è sicuramente la nuova pellicola diretta da Wes Anderson “The French Dispatch” con un cast veramente eccezionale che comprende tra gli altri Timothée Chalamet, Frances McDormand e come sempre Bill Murray. Il French Dispatch è un giornale francese con sede a Ennui-sur-Blasé, costola europea dell’americano Evening Sun di Liberty, Kansas. Alla morte del direttore Arthur Howitzer Jr., prima di chiuderlo definitivamente come da lui espresso in vita, i redattori decidono di fare un ultimo numero commemorativo, pubblicando i migliori articoli.

Questa settimana però segna anche il ritorno in sala con il terzo capitolo delle avventure di Hubert Bonisseur de La Bath/aka Oss 117. “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Allerta Rossa in Africa Nera” diretto da Nicolas Bedos e interpretato sempre da Jean Dujardin questa volta si sposta in Kenya in caccia di cattivissimi russi.

Jens Sjögren porta sul grande schermo l’inizio della leggenda di uno dei calciatori più forti e ancora in attività, Zlatan Ibrahimovic. “Zlatan” è incentrato sugli anni dell’infanzia e della giovinezza del grande campione nei sobborghi svedesi di Malmö prima di arrivare al grande palcoscenico internazionale.

Film al cinema dall’11 novembre: pellicole italiane

“Per tutta la vita” è una commedia di Paolo Costella con Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo tra i protagonisti. Il film segue le vicende di quattro coppie dove i coniugi non sempre sono in sintonia. Un giorno scoprono che i loro matrimoni sono stati celebrati da un falso prete. Questo darà loro la possibilità di rivalutare le loro promesse reciproche fatte il grande giorno.

Kasia Smutniak è la protagonista del film drammatico diretto da Silvio Soldini “3/19”. Camilla Corti lavora come avvocato in uno studio dove il suo collega si prende tutti i meriti. Divorziata e con una figlia ventenne non cerca altri rapporti stabili. Investita da due ragazzi in moto, dove uno rimane a terra, il tormento di Camilla sarà quello di ritrovare il guidatore datosi alla fuga e cercare l’identità del giovane immigrato morto nello schianto.

Film al cinema dall’11 novembre: le altre uscite

“L’uomo nel buio – Man in the dark” segna il ritorno di Stephen Lang nei panni del cieco protagonista dell’horror di Fede Alvarez del 2016. In questo nuovo capitolo ambientato diversi anni dopo il primo, il cieco vive una vita serena nascosto in una casa isolata insieme ad una ragazza orfana che lui stesso sta crescendo. Questa tranquillità viene scombussolata quando un gruppo di rapitori prende la ragazza innescando così la furia del cieco Norman

Robert Connelly dirige “Chi è senza peccato – The Dry“, tratto dal bestseller pluripremiato di Jane Harper del 2016. Il film è ambientato nell’entroterra Australiano, nella cittadina di Kiewarra, devastata dal riscaldamento globale, dove Aaron sarà costretto a fare ritorno dopo vent’anni per una tragedia familiare, riaprendo anche un vecchio caso di suicidio rimasto irrisolto, per cui lui stesso era stato accusato.

Tomas Barile

11/11/2021