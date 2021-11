The Dry - Chi è senza peccato: il buco nero di Kiewarra

"Quando menti su una cosa per tanto tempo diventa una seconda natura"

"Chi è senza peccato - The Dry", tratto dal pluripremiato romanzo di Jane Harper e diretto da Robert Connolly, è un thriller avvincente che brucia sotto la cenere, anzi sotto la terra arsa e desertificata da una prolungata siccità.

La scena si svolge in una cittadina dove tutti sanno troppo in fretta tutto quel che succede, dove tutto sembra scoperto sotto al sole, un mondo ostile al ritorno di Aaron Falk (Eric Bana), che andò via da adolescente per sfuggire alle conseguenze di una tragedia, accusato del suicidio della giovane Ellie e allontanato anche da suo padre, incapace di accettare quanto era successo.

Ma Falk intanto ha saputo ricostruirsi una vita, diventando agente federale e il suo passato lo ha reso forte, scrupoloso e giusto. Quel passato lacerante lo mette di fronte alla resa dei conti al suo rientro a Kiewarra, nell'entroterra australiano, per commemorare la morte brutale del suo amico d'infanzia Luke e la sua famiglia e affrontare, una volta per tutte, i demoni del suo passato.

Aaron non è convinto della versione ufficiale dei fatti, l'omicidio suicidio di Luke dopo aver sterminato sua moglie e suo figlio, e così avvia un'indagine non ufficiale, nel tentativo di scoprire anche la verità su quanto successo 20 anni prima, rivelando il vero volto del suo amico morto.

E così a passi lenti e scanditi entriamo nelle fitte maglie di una vicenda costellata da misteri e bugie che aumentano ad ogni scoperta, ad ogni sospetto.

Quel buio oltre la siepe

"Chi è senza peccato - The Dry" racconta storie di personaggi che apparentemente sembrano normali abitanti di un piccolo paese, come normali sono i fatti che portano all'uccisione della famiglia di Luke e al suicidio di Ellie molti anni prima.

Ma ciò che accade in superficie spesso non mostra quello che divampa dentro l'animo di una persona, anzi lo nasconde con ogni mezzo. Nel film vengono portati poco a poco alla luce quei tratti bui dell'essere umano, l'egoismo, la disperazione, la paura, i pregiudizi.

Scoprire e scavare all'interno dei silenzi e delle menzogne di una piccola comunità non è facile per Aaron, ma questo darà forma ai ricordi che l'agente aveva seppellito dentro di sé, mostrando tutte le sfumature, personali e di chi lo circonda.

Assistiamo a molti flashback e a un susseguirsi di ricordi che spiegano il passato del protagonista e dei suoi ex concittadini, necessari per comprendere il presente risolvendo il passato, taciuto per anni.

"Chi è senza peccato - The Dry" è racconto sulla possibilità di riscatto, che emerge solo dopo una lunga battaglia contro il sospetto e il pregiudizio, ma che riuscirà a chiudere un cerchio, permettendo di guardare avanti senza paura. Un'apertura d'effetto, immediata e devastante che cede il passo ad un ritmo più riflessivo e dilatato che entra nelle pieghe della storia, fino a chiudersi con un crescendo tensivo e pregno.

E al di sopra delle vicende, granitica campeggia l'ambientazione, un luogo così spaccato dalla siccità, da devastare anche le vite dei suoi abitanti. Una terra arida ed avida, così come sono diventate le relazioni umane e familiari, viscerali come questo continente sofferente ed afflitto.

Un avvelenamento del pianeta, che finisce per "avvelenare" le vite stesse , perchè "Di tutti i veleni l'anima è il più forte" come scriveva Novalis.

Chiaretta Migliani Cavina