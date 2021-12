Quattro nuovi film sono in uscita questa settimana di dicembre nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 9 dicembre: i più attesi

Il regista statunitense Adam McKay torna in sala con l’attesissimo “Don’t Look Up” una commedia che vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence affiancati da un cast stellare che comprende tra i tanti Mark Rylance, Timothée Chalamet e Cate Blanchett. Il film segue le vicende di un trio di scienziati che cercano di mettere in guardia il mondo e i suoi leader su un imminente impatto di un asteroide che porrà fine alla vita come la conosciamo, solo per incontrare resistenza e indifferenza ad ogni passo.

Presentato fuori concorso alla 66° edizione del Taormina Film Fest esce oggi al cinema “Verso la notte” scritto e diretto da Vincenzo Lauria. Maryam una giovane regista iraniana sta realizzando un documentario su Anna, una donna che vive per le strade di Roma. Maryam è rimasta colpita dall’incontro con questa senzatetto, i cui modi eleganti stridono con la condizione sociale in cui versa. Nel frattempo però la giovane filmaker conosce anche Hesam, iraniano come lei, che le cambierà la vita.

Film al cinema dal 9 dicembre: le altre uscite

Torna al cinema con un’ultima incredibile avventura il gruppo dei bambini prescelti in “Digimon Adventure: Last EVolution”. Ormai i ragazzi sono cresciuti e Taichi è diventato uno studente universitario che vive da solo. Un giorno però scopre che il legame con il proprio Digimon arriverà alla fine e più si utilizza nelle lotte più si assottiglia il tempo rimanente. Così gli otto bambini prescelti saranno costretti a decidere tra proteggere chi è in pericolo o tenersi più a lungo il proprio Digimon.

“Lawrence” è un documentario che ripercorre la storia del poeta ed editore italoamericano Lawrence Ferlinghetti. Le due registe Giada Diano e Elisa Polimeni seguono il poeta nella sua vita quotidiana narrando delle sue origini e delle sue vaste battaglie civili e ambientali.

P.S. Per celebrare i vent’anni dalla sua prima uscita in sala esce questa settimana “Harry Potter e la pietra filosofale” il primo capitolo di una delle saghe più amate dal pubblico di tutto il mondo.

Tomas Barile

09/12/2021