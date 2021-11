Regia: Vincenzo Lauria

Cast: Duné Medros, Paola Toscano, Alireza Garshasbi, Mohammad Hassan Zadeh, Keivan Abivar, Giorgio Magliulo, Gaetano Massaro, Jonathan Hedley, Luca Pellegrini, Mario Barletta

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Data di uscita: 9 dicembre 2021

"Verso la notte" scritto e diretto da Vincenzo Lauria, arriva in sala grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione. Il regista lucano per il suo lungometraggio d'esordio ha scelto una storia intensa, di sentimenti, che ha presentato fuori concorso alla 66° edizione del Taormina Film Fest, dove ha vinto il Premio del pubblico di MYmovies.

La trama

Al centro della vicenda abbiamo Maryam, una giovane regista iraniana che sta realizzando un documentario su Anna, una donna che vive per le strade di Roma. Maryam è rimasta colpita dall'incontro con questa senzatetto, i cui modi eleganti stridono con la condizione sociale in cui versa. Anna si esprime attraverso visioni e presagi, quasi fosse a conoscenza di qualcosa sul mondo che sfugge a tutti gli altri.

Nel frattempo la giovane filmaker conosce Hesam, iraniano come lei, un incontro che le cambierà la vita. Dopo un'iniziale frequentazione a scopo lavorativo i due finiscono per innamorarsi, come due anime perse, che hanno vagato a lungo prima di ritrovarsi. Ma la gioia sarà breve, dubbi e ombre ammanteranno la relazione.

La parola a Vincenzo Lauria, regista e sceneggiatore del film

"Verso la notte, come attuazione di un presagio, è la storia di un amore autentico, ma è anche la storia della rovina. O meglio, è un'indagine sulle impercettibili sfumature delle parole, dei gesti e dei silenzi, che nella storia raccontano le insicurezze dell'animo fragile ed instabile dei protagonisti, e sulla forza necessaria per trascinarsi tra le macerie ed afferrare, prima della fine, il senso residuo dell'esistenza."