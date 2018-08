Sono tre i film in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche in questo secondo appuntamento del mese di agosto, tra questi anche due film italiani.

Film al cinema dal 9 agosto: un mostro nelle sale

In uscita da oggi al cinema, proveniente dagli Stati Uniti, il film d’azione “Shark – Il Primo Squalo” diretto da Jon Turteltaub con Jason Statham e Binbing Li protagonisti. Il film è incentrato sulla figura del Megalodonte, una creatura preistorica di dimensioni gigantesche progenitore dello squalo bianco, tornato a dominare i mari. Il personaggio interpretato da Jason Statham, comandante della marina americana, verrà mandato in soccorso dell’equipaggio bloccato all’interno di un sommergibile attaccato, per l’appunto, dalla mostruosa creatura, nel fondo del Pacifico.

Film al cinema dal 9 agosto: i film italiani

Questa settimana sono in uscita due titoli italiani al cinema dove sono i cattivi i veri protagonisti.

Da una parte troviamo il thriller diretto e interpretato dal regista romano Stefano Calvagna, “Cattivi & Cattivi“. Il film segue le vicende di uno scontro tra due bande criminali della città di Roma durante il periodo natalizio. Corruzione, spaccio, violenza e prepotenza sono la cornice di una drammatica battaglia tra i peggiori delinquenti della capitale, che nemmeno la polizia sembra essere in grado di fermare.

Dall’altra parte troviamo il film horror “Die in One Day – Improvvisa o muori“, diretto da Eros D’Antona al suo terzo lungometraggio. Questo film mette in scena la storia di un uomo che, senza volerlo, si ritrova a essere spettatore e attore di un sanguinario show. Questo gioco teatrale, che dura ventiquattro ore, ha come premio finale per la miglior prova un’ingente somma di denaro.

P.S. Da ieri presente nelle nostre sale cinematografiche il film con Mila Kunis e Kate McKinnon protagoniste, “Il tuo ex non muore mai“. In questa action comedy diretta da Susanna Fogel due migliori amiche di Los Angeles dovranno intraprendere una fuga per tutta l’Europa inseguite da un gruppo di killer professionisti, ingaggiati dall’ex fidanzato di una delle due.

Tomas Barile

09/08/2018