Regia: Stefano Calvagna

Cast: Massimo Bonetti, Stefano Calvagna, Enzo Salvi, Emanuele Cerman, Ines Nobile, David Capoccetti, Andrea Autullo, Fabio Russo, Michele Verginelli, Claudio Vanni

Genere: Thriller, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Lake Film

Data di uscita: 9 agosto 2018

"Cattivi & Cattivi" è un thriller del regista romano Stefano Calvagna che è presente nel film anche nella veste di attore. Il lungometraggio è distribuito dalla casa di produzione Lake film ed è al cinema dal 9 agosto 2018.

Cattivi & Cattivi: Roma e il crimine

La città di Roma è la protagonista di "Cattivi & Cattivi", un film che racconta lo scontro di due bande criminali durante il periodo di Natale. Corruzione, spaccio, violenza e prepotenza sono la cornice della trama del film di Stefano Calvagna, in cui va in scena una drammatica battaglia tra i peggiori delinquenti della capitale italiana che nemmeno la polizia sembra essere in grado di fermare.

Cattivi & Cattivi: il cast

Nel cast del thriller "Cattivi & Cattivi" oltre al regista Stefano Calcagna, troviamo anche altri importanti volti noti del cinema italiano; uno di questi è sicuramente Massimo Bonetti, anche lui, sia regista che attore è diventato noto al pubblico italiano dopo la sua interpretazione del commissario Leo De Maria, nella popolare miniserie televisiva della Rai andata in onda nel 1984 dal titolo "La piovra". Tra i personaggi principali di questo film, compare anche il nome Enzo Salvi, noto attore comico romano. Salvi nella sua carriera vanta una lunga e proficua collaborazione con alcuni dei più importanti registi italiani come Carlo Vanzina, tra cui ricordiamo la commedia comica "Vacanze di Natale 2000" con Massimo Boldi e Christian De Sica. L'attore romano è stato anche uno dei protagonisti in alcuni dei film del regista Neri Parenti tra cui "Natale in India" del 2003 e in "Natale da Chef" nel 2017.