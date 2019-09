Primo appuntamento per questo mese di settembre con quattro nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 5 settembre: i più attesi

Il film più atteso di questa settimana è sicuramente “IT – Capitolo 2”. Andrés Muschietti torna per dirigere il sequel di uno dei film horror più amati della passata stagione. Ventisette anni dopo gli eventi raccontati nel primo film la cittadina di Derry sarà nuovamente il palcoscenico di Pennywise. Tra i ragazzi del “club dei perdenti” l’unico rimasto in città è Mike, e sarà proprio lui a richiamare i suoi vecchi amici, ormai cresciuti, per sconfiggere una volta per tutte lo spaventoso pagliaccio. Nel cast di questo nuovo capitolo oltre ai giovani protagonisti del primo film troveremo anche Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader.

“Mio fratello rincorre i dinosauri” è il film d’esordio di Stefano Cipani, tratto dall’omonimo libro di Giacomo Mazzariol. La pellicola con protagonisti Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, racconta la storia di Jack un bambino il cui desiderio più grande è quello di avere un fratellino maschio con cui condividere i giochi. Il suo sogno si avvera quando nasce il piccolo Gio, un fratellino affetto dalla sindrome di Down che i suoi genitori gli descrivono come speciale e dotato di superpoteri incredibili. Jack imparerà con il tempo che amare qualcuno significa anche accettarne i difetti, e arriverà a pensare che il suo fratellino sia davvero un supereroe.

Film al cinema dal 5 settembre: le altre uscite

“Il regno” è una pellicola spagnola diretta da Rodrigo Sorogoyen e segue le trame politiche e finanziarie riguardanti il vicesegretario regionale Manuel López-Vidal, la cui vita subirà un brusco cambiamento a causa della fuoriuscita di notizie riguardo il suo coinvolgimento in vari affari e giri di corruzione.

Presentato durante la giornata inaugurale del Taormina Film Festival è in uscita da oggi al cinema il documentario rilevatosi un caso mediatico negli Stati Uniti “La fattoria dei nostri sogni“. Il film racconta la storia di una coppia formata dallo stesso regista John Cester e sua moglie Molly, che decidono di lasciare la città per realizzare il proprio sogno: costruire una fattoria che rispetti i dettami della coltivazione biologica e della totale sostenibilità ambientale.

05/09/2019

Tomas Barile