Titolo originale: The Biggest Little Farm

Regia: John Cester

Cast: John Cester, Molly Cester, Matthew Pilachowski

Genere: documentario, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 5 settembre 2019

"La fattoria dei nostri sogni" è presentato in anteprima durante la giornata inaugurale del Taormina Film Festival, che si svolgerà nella città siciliana dal 30 giugno al 6 luglio.

Negli USA il film si è rivelato un caso mediatico passando da un’iniziale programmazione prevista in appena cinque sale cinematografiche alla notorietà dovuta al passaparola che l’ha portato a essere proiettato in più di 258 cinema. In questo modo ha raggiunto un incasso di quasi 3 milioni di dollari durante le prime 3 settimane di programmazione, di cui 1 milione nel primo weekend. Ha conquistato anche 11 nomitation a vari festival, di cui 8 si sono trasformate in vittorie.

La fattoria dei nostri sogni: un sogno tra la natura che è diventato realtà

Il documentario racconta la storia di una coppia formata dalla stesso regista John Cester e sua moglie Molly, che decidono di lasciare la città per realizzare il proprio sogno: costruire una fattoria che rispetti i dettami della coltivazione biologica e della totale sostenibilità ambientale.

L’impresa non è semplice, tanti i momenti difficili e le delusioni, ma dopo otto anni i due protagonisti riescono a portare a compimento il proprio progetto eco-friendly.

Nel cast insieme alla moglie Molly è presente John Cester che è anche regista, produttore e sceneggiatore del documentario, che ha lavorato negli ultimi 25 anni nel mondo della televisione e del cinema, vincendo con i suoi ultimi cortometraggi per Super Soul Sundey 5 Emmy. Tra gli altri suoi documentari figurano "Random 1" e "Rock Profechies", premiati entrambi.

Nella "Fattoria dei nostri sogni" compare anche Matthew Pilachowski, il cantante al matrimonio dei due protagonisti.