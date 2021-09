Ultimo appuntamento del mese di settembre con sei nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 30 settembre: i più attesi

Esce oggi finalmente al cinema dopo una lunghissima attesa il venticinquesimo film della saga dell’agente segreto inglese più famoso del grande schermo, James Bond. Presumibilmente l’ultimo con protagonista Daniel Craig “No Time To Die” diretto da Cary Fukunaga vede la participazione di un cast stellare che comprende tra i vari Rami Malek, Ana de Armas e Léa Seydoux. James Bond è ormai in “pensione” a godersi il meritato riposo in Giamaica. Quando il suo amico Felix Leiter gli chiede di rientrare in servizio per recuperare uno scienziato rapito. Bond accetterà una missione che lo porterà a confrontarsi con un terrorista in possesso di armi di distruzione di massa.

Presentato in concorso alla 77^ edizione del Festival di Venezia “Quo vadis, Aida?” è un film scritto, diretto e co-prodotto da Jasmila Žbanić e candidato come miglior film internazionale ai scorsi Premi Oscar. La storia è ambientata nel 1995 durante le guerre di dissoluzione della Jugoslavia. Aida che si trova nella base ONU in cui lavora come traduttrice si sente al sicuro dalla guerra. Ma quando la pressione dell’esercito serbo comincia ad intensificarsi tutte le sue sicurezze cominciano a vacillare.

Presentato a questo Festival di Venezia alle Giornate degli Autori “I nostri fantasmi” è il secondo lungometraggio di Alessandro Capitani con Michele Riondino e Alessandro Haber tra i protagonisti. In una casa torinese il giovane Valerio, rimasto vedovo, vive con il piccolo Carlo nel sottotetto della sua casa. L’arrivo di Myriam, una giovane donna, in fuga dal marito violento, con la sua piccola sarà l’occasione per tutti loro di fare i conti con i loro demoni interiori.

Film al cinema dal 30 settembre: le altre uscite

Giorgia Cecere dirige il film drammatico “Sulla giostra” con Claudia Gerini e Lucia Sardo protagoniste. La pellicola segue le vicende di Ada, una governante di una casa nel salento che la proprietaria decide di mettere in vendita. Lei però da quella casa dove ha vissuto molti anni della sua vita non vuole andare via. Quando arriva da Roma la figlia della proprietaria per convincere Ada ad andarsene, anche lei troverà la pace e non gli dispiacerà trattenersi in quei luoghi.

“Respect” è il biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul Aretha Franklin con Jennifer Hudson protagonista e Liesl Tommy regista. Il film racconta la vita dell’artista fin dalla sua infanzia, scandagliando la vita di questa donna straordinaria, dal talento cristallino, la sua evoluzione umana e professionale in una cornice socio-politica complessa come quella dell’America degli anni sessanta, fino al raggiungimento dell’indiscusso planetario.

“47 metri – Great White” è un film a parte rispetto alle due pellicole uscite nel 2017 e nel 2019 ma i protagonisti anche in questa sono i squali. In questo film ambientato nella barriera corallina, due grandi squali bianchi circondano un gruppo di cinque persone precipitati con il loro idrovolante.

Tomas Barile

30/09/2021