Respect (2021)

Titolo Originale: Respect

Regia: Liesl Tommy

Cast: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Heather Headley, Skye Dakota Turner, Tate Donovan e Mary J. Blige

Genere: biografico

Durata: 145 minuti

Produzione: USA , 2021

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 7 ottobre 2021

Potrebbe sembrare un omaggio postumo questo film che porta sullo schermo la vita dell’indimenticabile regina del soul, ma in vero il progetto era partito ben prima che la star ci lasciasse. Era stata la stessa Aretha Franklin, prima della sua morte avvenuta ad agosto del 2018, ad approvare la scelta del premio Oscar Jennifer Hudson (“Dreamgirls”, “Cats”), per interpretarla nel suo biopic “Respect”. Le riprese del film sono iniziate ad Atlanta il 2 settembre del 2019 e sono terminate il 15 febbraio 2020, pochi giorni prima che la pandemia da covid19 bloccasse le attività del pianeta, comprese le riprese cinematografiche. La Hudson sembra essere la scelta giusta per questo ruolo, avendo portato avanti parallelamente la carriera di attrice e di cantante.

Respect : La trama e il cast

L’atteso biopic dedicato all’indiscussa regina della musica soul racconta la vita dell’artista fin dalla sua infanzia, quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre. La regista sudafricana Liesl Tommy scandaglia la vita di questa donna straordinaria, dal talento cristallino, la sua evoluzione umana e professionale in una cornice socio-politica complessa come quella dell’America degli anni sessanta, fino al raggiungimento dell’indiscusso planetario. La vita sentimentale dell’artista non è stata facile, è stata la musica a darle la forza di andare avanti. Donna determinata ha superato con caparbietà anche i naturali momenti di flessione nella, seppur stellare, carriera.

Nel cast troviamo anche il premio Oscar Forest Whitaker (“L’ultimo Re di Scozia”), il comico Marlon Wayans (“Scary Movie”, “Ghost Movie”), l’attore e cantante Tituss Burgess (“Unbreakable Kimmy Schmidt”), la pluripremiata Audra McDonald (“La Bella e la Bestia”) e l’icona della musica R&B Mary J. Blige.