Questo mese di novembre si apre con otto nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 3 novembre: prime uscite

“Il mio vicino Adolf” è una commedia diretta da Leon Prudovsky con David Hayman e Udo Kier protagonisti. L’anziano signor Polsky sopravvissuto all’Olocausto vive in una casetta isolata nella parte rurale della Colombia. Un giorno vicino alla sua abitazione si trasferisce un misterioso anziano che parla tedesco e vive solo con il suo cane. Presto il signor Polsky si convince che il nuovo arrivato sia Adolf Hitler. Visto che nessuno crede alle sue parole sarà lui stesso ad indagare.

Michele Placido firma la regia del film “L’ombra di Caravaggio” con Riccardo Scamarcio, Isabelle Huppert, Louis Garrel e Micaela Ramazzotti protagonisti. Nell’estate del 1609 il pontefice Paolo V Borghese deve valutare se concedere o meno la grazia a Michelangelo Merisi. Un personaggio arrogante, eccessivo, assiduo frequentatore di bordelli e dei più oscuri bassifondi della città eterna, violento attaccabrighe, ora persino assassino e con una condanna a morte che lo perseguita ovunque si nasconda.

“Bros” è una commedia sentimentale diretta da Nicholas Stoller con Billy Eichner protagonista. Il film segue le vicende di due uomini omosessuali che non hanno alcuna intenzione di iniziare una relazione che li impegni sentimentalmente, ma nonostante il loro pensiero andranno incontro a una grande storia d’amore.

Film al cinema dal 3 novembre: uscite italiane

“Acqua e Anice” è un road movie diretto da Corrado Ceron con Stefania Sandrelli e Silvia D’Amico protagoniste. Olimpia è una donna sulla settantina con un trascorso da cantante nelle balere. Senza esitazioni decide di fare un viaggio verso Zurigo accompagnata da Maria, la fidanzata del bagnino nel suo lido romagnolo. Prima di arrivare nella città svizzera Olimpia però dovrà fermarsi al matrimonio di sua sorella dove si esibirà.

Alessandro Bisegna, Beppe Fiorello e Massimo Ghini sono tra i protagonisti del nuovo film di Paolo Ruffini “Ragazzaccio”. Mattia è un ragazzo vivace che non sopporta bene le regole. Durante la pandemia è costretto a seguire gli studi da casa in quarantena ed è proprio qui che tra una lezione e scherzo scoprirà l’amore.

Renato Carpentieri è il protagonista del film drammatico diretto da Marco Chiappetta “Santa Lucia”. Roberto diventato uno scrittore di successo torna a Napoli dopo aver saputo della morte di sua madre. Divenuto ormai cieco insieme a suo fratello ripercorre i luoghi dove sono cresciuti ma Roberto nasconde un segreto che ha portato al suo allontanamento.

Film al cinema dal 3 novembre: le altre uscite

Dalla Francia arriva la commedia “Maria e l’amore” diretto da Lauriane Escaffre e Yvo Muller. Il film segue la storia di Maria interpretata da Karin Viard, una donna delle pulizie gentile, un po’ goffa e anche timida. Da sempre scrive delle poesie nel suo quaderno rosso che porta sempre con lei. Quando però ottiene un lavoro presso l’accademia delle belle arti di Parigi un giorno conosce il custode e tutto cambierà.

“Lo schiaccianoci e il flauto magico” è un film d’animazione diretto da Vikor Glukhusin. Marie è una ragazza che ama molto danzare. Quando muore il padre, la giovane esprime un desiderio e, come per magia, tutti i suoi giocattoli prendono vita scoprendo così che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George.

Tomas Barile

03/11/2022