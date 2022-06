Trama

Trailer Regia: Nicholas Stoller

Cast: Luke MacFarlane, Billy Eichner, Monica Raymund, Jim Rash, Harvey Fierstein, Guillermo Diaz, Amanda Bearse, Dot-Marie Jones, Eve Lindley, Bowen Yang, Peter Y. Kim, Gina Jun, Miss Lawrence, Shannon Patricia O'Neill, Robby Johnson, D'Lo, Anthony J. Ferrara, Anthony DeVito

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 3 novembre 2022 "Bros" è una commedia sentimentale, diretta da Nicholas Stoller, con Billy Eichner ("Billy on the Street", "Il Re Leone" (2019), "Difficult People", "American Crime Story 3: Impeachment") e Luke MacFarlane ("Single per sempre?" di Michael Mayer, 2021). Il film è distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures dal 3 novembre 2022. Billy Eichner, comico, attore e doppiatore americano, è il primo uomo apertamente gay a essere co-sceneggiatore e protagonista di un proprio film prodotto da una major. Tra i suoi credits figura la partecipazione alla settima stagione della pluripremiata serie horror "American Horror Story". Tutti i principali ruoli eterosessuali sono interpretati da attori e attrici che si sono dichiarati apertamente LGBTQ+. Le riprese della pellicole sono iniziate il 7 giugno 2021 a Buffalo e Provincetown. Bros: la trama Il film segue le vicende di due uomini gay che non hanno alcuna intenzione di iniziare una relazione che li impegni sentimentalmente, ma nonostante il loro pensiero andranno incontro a una grande storia d'amore. Frasi dal Trailer italiano: Bobby (Billy Eichner): Sai, così è progressista oggi? Stare da soli, amo la mia vita, amo la mia libertà, amo la mia indipendenza. Aaron (Luke Macfarlane): Gli uomini gay sono troppo stupidi.

Bobby: Lo so, ma siamo stati molto furbi a farci passare per furbi! Bobby: Qual è il tuo tipo? L'idiota palestrato senza opinioni?!

Aaron: No, in realtà preferisco quelli gracili che non la smettono mai di parlare! Bobby: Per tutta la vita sono stato fiero di essere indipendente, ma quello mi è entrato nella testa!