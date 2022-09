Titolo originale: Tthe Nutcracker and the Magic Flute

Regia: Vikor Glukhusin

Cast: Charlotte M.

Genere: Animazione

Durata: 90 minuti

Produzione: Russia, Ungheria, 2022

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 3 novembre 2022

"Lo schiaccianoci e il flauto magico" è un film diretto da Vikor Glukhusin, con la voce della YouTuber/TikToker Charlotte M., che debutta al doppiaggio con questo lavoro. La pellicola è distribuita nelle sale italiane da Notorious Pictures.

Lo schiaccianoci e il flauto magico: la trama

Marie è una ragazza che ama molto danzare. Quando muore il padre, la giovane esprime un desiderio e, come per magia, tutti i suoi giocattoli prendono vita. Marie scopre allora che il suo schiaccianoci è in realtà l'amato principe George.

Info su Charlotte M.

Charlotte M (Charlotte Moccia) è una content creator nata a Firenze, oltre a essere una delle più giovani youtuber italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti nelle sue pagine personali.

Fin da piccolissima Charlotte dimostra di essere una ragazza dai mille talenti e interessi, capace di eccellere a scuola e nelle arti. Frequenta corsi di canto, di recitazione e di ballo classico, moderno e latino, scoprendo di poter mettere in pratica tutte le tecniche acquisite sul più grande palcoscenico del nuovo millennio: il web.

I suoi video raccontano una vita ordinaria e semplice, fatta delle piccole gioie e delusioni che ogni ragazzo della sua età sperimenta.

Non passa molto tempo prima che a Charlotte vengano fatte le prime proposte commerciali. In

pochi anni saranno tanti i brand che si affideranno a lei per promuovere i loro prodotti.

Nel maggio 2020 esce il suo primo libro "Un’estate al college infestato", frutto della sua esperienza di studio in Inghilterra, e appena un mese dopo sbarca nel panorama musicale con la canzone "I love

you", che fa subito incetta di visualizzazioni. A gennaio 2021 pubblica "Un amore oltreoceano",

un piacevolissimo romanzo adolescenziale, mentre a maggio esce "Buum buum", suo secondo

singolo che ottiene 1.5 milioni di views in soli tre mesi. Il 2022 di Charlotte inizia subito alla

grande con l’uscita della hit musicale "Best friend", che le permette di raggiungere nuovi record

di visualizzazioni, e la pubblicazione di "La mia vita segreta", una storia a fumetti, un libro a

disegni che si dimostra subito un grande successo.

Nel febbraio 2022 ha ricevuto il Golden Creator Award di YouTube, una targa che celebra il

raggiungimento del milione di iscritti al suo canale.