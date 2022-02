Primo appuntamento del mese di febbraio con quattro nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 3 febbraio: gli occhi della Chastain

Jessica Chastain è la protagonista del film biografico diretto da Michael Showalte “Gli occhi di Tammy Faye” che vede la partecipazione anche di Andrew Garfield e Vincent D’Onofrio. La pellicola racconta la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy e suo marito Jim fondarono il più importante network televisivo religioso statunitense. Ma il successo molte volte porta alla rovina così, tra invidie, scandali e irregolarità finanziarie, quell’impero multimilionario così accuratamente costruito dai due coniugi crollò rumorosamente.

“Open Arms – La legge del mare” è un film diretto da Marcel Barrena che racconta di come due bagnini, Oscar e Gerard, lasciano la loro attività in Spagna per recarsi a Lesbo, sconvolti dalla visione di una foto. Sono le dolorose immagini che mostrano il bambino in fuga dalla Siria con la famiglia, morto annegato su una spiaggia greca. La sua determinazione a non abbandonare le persone alla furia delle onde e all’indifferenza dei governi lo porteranno a fondare Open Arms.

Film al cinema dal 3 febbraio: le altre uscite

Adattamento di un’opera teatrale di Claudine Galea e candidato a due Premi Cesar esce oggi al cinema “Stringimi Forte” del regista francese Mathieu Amalric. Il film segue le vicende di Clarisse che un giorno improvvisamente decide di partire e lasciare suo marito Marc e i due figli Lucie e Paul. Tra ricordi del passato e voglia di vedere il futuro la donna sembra non essere mai partita.

Alessandro Ingrà dirige e interpreta una commedia con l’accento toscano “Uno strano weekend al mare”. Quattro uomini di mezza età senza moglie decidono di trascorrere un weekend in una località marittima. Lì incontreranno un gruppo di quattro ragazze. Ma quello che sembra essere un bel viaggio si trasformerà in un incubo quando si troveranno ad affrontare un gruppo di malviventi.

Tomas Barile

03/02/2022