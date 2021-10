Regia: Michael Showalter

Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Fredric Lehne, Vincent D'Onofrio, Sam Jaeger, Louis Cancelmi, Joe Ando-Hirsh, Randy Havens, Gabriel Olds, Chandler Head, Jay Huguley, Lindsay Ayliffe, Kevin J. O'Connor, Chris TC Edge Titolo originale The Eyes of Tammy Faye

Genere: Biografico, colore

Durata: 126 minuti

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Walt Disney

"The Eyes of Tammy Faye" ("Gli Occhi di Tammy Faye") diretto da Michael Showalter sarà il film di apertura della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La manifestazione cinematografica si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l’Auditorium Parco della Musica.

“Sono estremamente felice di inaugurare la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma con "The Eyes of Tammy Faye", una vicenda avvenuta realmente in America, che rivela una verità valida in ogni parte del mondo: dietro ogni moralista si celano sempre personalità e circostanze complesse. Diretto brillantemente da Michael Showalter, è interpretato meravigliosamente da tutti gli interpreti, sui quali svetta una straordinaria e indimenticabile Jessica Chastain”, queste le parole di Antonio Monda.

The Eyes of Tammy Faye: la trama

Il film porta sul grande schermo una storia vera: racconta al pubblico la straordinaria ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker. Ai interpretare la donna la bravissima Jessica Chastain. A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e il marito Jim Bakker (Andrew Garfield) fondarono il più importante network televisivo religioso statunitense. Costruirono un grande parco divertimenti e raggiunsero fama e successo predicando l'amore, i buoni sentimenti ed un'idea di benessere collettivo. Leggendarie le ciglia della donna, il suo talento canoro e il grande entusiasmo col quale accoglieva gente di ogni estrazione sociale. Tammy godeva di una fama e di un amore incondizionato da parte dei suoi seguaci. Ma il successo fa male, sopratutto a chi non c'è l'ha, così tra invidie, scandali e irregolarità finanziarie, quell’impero multimilionario così accuratamente costruito dai due coniugi crollò rumorosamente.