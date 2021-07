Cinque film sono in uscita in quest’ultima settimana del mese di luglio, da una “strana” crociera fino ad arrivare a due horror ne vedremo delle belle.

Film al cinema dal 29 luglio: i più attesi

Jaume Collet-Serra dirige il live action Disney “Jungle Cruise” con Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt protagonisti. Lily Houghton, un’intrepida ricercatrice decide di capitanare una spedizione che ha come obiettivo localizzare il mitico e tanto agognato Albero della Vita, che si vocifera cresca appunto nel cuore della giungla. Ad aiutarla nella sua impresa ci penserà Frank l’esperto veterano capitano del battello.

“Possession – L’appartamento del diavolo” è un thriller horror diretto da Albert Pintò. Il film ambientato nell’anno 1976, racconta l’angosciosa e inquietante storia vera della famiglia Olmedo che trasferitasi da un villaggio alla capitale Madrid scopriranno presto che il loro nuovo appartamento è già occupato da oscure presenze.

Film al cinema dal 29 luglio: le altre uscite

Aspettando il terzo film in uscita per settembre esce oggi nelle nostre sale per la prima volta “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio”. Come nel precedente capitolo Michel Hazanavicius torna dietro la macchina da presa mentre il ruolo del protagonista rimane a Jean Dujardin. Questa volta l’agente francese dovrà volare in Brasile per recuperare un microfilm ma finirà presto sulle tracce di nazisti fuggiti in Sud America.

Kevin Costner e Diane Lane sono i protagonisti del film drammatico “Uno di noi” diretto da Thomas Bezucha. Dopo la scomparsa del loro figlio, uno sceriffo in pensione e sua moglie decidono di lasciare il loro ranch per prendersi cura del proprio nipote. La famiglia della nuora però non è d’accordo e i due non avranno altra scelta che lottare per conquistare la custodia del piccolo.

“They Talk” è un film horror italiano diretto da Giorgio Bruno composto da un cast internazionale. La pellicola segue le vicende di Alex, un tecnico del suono, che durante le riprese di un documentario registra inavvertitamente delle strane voci che lo mettono in guardia ed evocano in lui ricordi di un’infanzia non troppo semplice.

Tomas Barile

29/07/2021