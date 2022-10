Per questo ultimo appuntamento del mese di ottobre segnaliamo l’uscita in sala di dieci nuovi film.

Film al cinema dal 27 ottobre: i più attesi

Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington sono tra I protagonisti del nuovo film di David O. Russell “Amsterdam”. Ambientato nel 1933 la pellicola segue la storia di Burt e Harlold due ex soldati che si ritrovano ai funerali di un loro ex generale durante la prima guerra mondiale. Qualcuno vuole morti anche loro due e così per vendicare il loro generale finiscono invischiati in una cospirazione che potrebbe far saltare la democrazia americana.

Vincitore al Festival di Cannes di quest’anno esce finalmente al cinema la commedia diretta dallo svedese Ruben Östlund “Triangle of Sadness”. Una satira in cui Harris Dickinson e Charlbi Dean interpretano Carl e Yaya, una coppia di modelli in crisi. Carl, infatti, non accetta che la sua fidanzata guadagni più di lui, pur facendo anche lei la modella. Anche Yaya è confusa perché si domanda se con Carl sia vero amore o solo un modo per avere più contenuti da pubblicare sui social, in cambio di like e follower.

Roberto Andò torna in sala con la commedia “La stranezza” con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone protagonisti. Il film segue le vicende di Luigi Pirandello che torna in Sicilia e per via di un funerale conosce due becchini che per diletto si dedicano al teatro. Lo scrittore incuriosito dal fascino singolare dei due becchini, ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa: “La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu”. D’un tratto, in sala, si passa velocemente dal comico al tragico, in una sorta di resa dei conti in cui a confrontarsi sono la platea e gli attori e tutto cambia.

Film al cinema dal 27 ottobre: thriller e suspence

“Fall” è un survival movie non adatto a chi soffre di vertigini diretto da Scott Mann con Grace Fulton, Virginia Gardner e Jeffrey Dean Morgan. Due amiche decidono di scalare una torre alta più di 700 metri nel deserto per spargere le ceneri del fidanzato. Ma una volta arrivate in cima si ritrovano bloccate senza poter scendere e così inizia la loro lotta per la sopravvivenza.

“Io sono l’abisso” è il terzo lungometraggio di Donato Carrisi tratto sempre da uno dei suoi libri. L’Uomo che pulisce pensa che si possono ricavare un sacco di segreti dai rifiuti. La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella sua vita ordinata perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso. Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c’è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa.

“Miracle – Storia di destini incrociati” è una pellicola che viene dall’est Europa diretta da Bogdan George Apetri. Protagonista della storia è la giovane suora Cristina che un giorno decide di uscire dal suo monastero ma durante il tragitto di ritorno viene violentata dal tassista. Ad occuparsi del caso è l’ispettore Marius Preda che tenta di ricostruire la giornata della suora e rintracciare il presunto colpevole. Quando tutto sembra finire ecco però che succede un miracolo.

Film al cinema dal 27 ottobre: le altre uscite

Carolina Boco e Luca La Vopa sono i registi del film drammatico “Questa notte parlami dell’Africa”. Emma dopo varie sventure decide di raggiungere una sua amica in Africa che lavora per un’associazione incaricata di mappare le tratte degli elefanti. Qui conosce Nuri, una ragazza di un villaggio innamorata di uno dei fondatori della onlus ma costretta dalla sua famiglia a sposare un suo zio.

Pierluigi Di Lallo è il regista di “Amici per la pelle” film drammatico italiano con Filippo Laganà, Massimo Ghini e Nancy Brilli protagonisti. Filippo è un ragazzo di vent’anni che durante una vacanza negli Stati Uniti colto da un malore è costretto a rientrare per un trapianto di fegato. Messe temporaneamente da parte le sue passioni riuscirà a superare questo ostacolo solo grazie all’amore dei suoi genitori e la sua voglia di vivere

“Il Talento di Mr. Crocodile” è un film live action diretto e prodotto da Josh Gordon e Will Speck. La pellicola è tratta dalla serie di libri best-seller di Bernard Waber, incentrati sulla storia del coccodrillo Lyle e le sue avventure insieme alla famiglia Primm.

Andrea Castoldi dirige la commedia “Il principe di Melchiorre Gioia” con Silvio Cavallo protagonista. Ambientato alla fine degli anni ’90, il Principe con la sua finta pelliccia frequenta via Melchiorre Gioia che collega il centro di Milano con la periferia. Se dentro le mura domestiche vive ancora con sua nonna e consegna volantini per vivere, fuori invece è un Principe che però entra in contatto con personaggi particolari.

Tomas Barile

27/10/2022

