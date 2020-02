Tre nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questo ultimo appuntamento del mese di febbraio.

Film al cinema dal 27 febbraio: opera prima

Presentato in anteprima assoluta a Roma in occasione del RIFF 2018 Francesco Carnesecchi fa il suo esordio dietro la macchina da presa con il film “La partita” che vede protagonista l’attore Francesco Pannofino. La pellicola anche se ambientata durante una partita su un campo della periferia romana non parla esclusivamente di calcio ma di quelle scelte, giuste e sbagliate, che ci cambiano per sempre.

Film al cinema dal 27 febbraio: le altre uscite

“La Gomera – L’isola dei fischi” è un noir del regista e sceneggiatore rumeno Corneliu Porumboiu con Vlad Ivanov e Catrinel Marlon protagonisti. Il film segue le vicende di Cristi un ispettore di polizia corrotto che per sfuggire dai trafficanti di droga si rifugia in una piccola isola delle Canarie. Cristi però viene seguito nella sua fuga anche da una sua superiore, che sospetta di lui e cerca in tutti i modi di smascherarlo non per un suo senso di giustizia, ma per avere la sua parte nel piano e guadagnarci qualcosa.

Questa settimana è in uscita nelle nostre sale anche il terzo lungometraggio del regista belga Olivier Masset-Depasse. In “Doppio sospetto” ambientato negli anni ’60 nella periferia di Bruxelles le protagoniste sono Alice e Céline due amiche vicine di casa. Con le loro rispettive famiglie tutto sembra andar bene fino a quando un terribile incidente provoca la morte del figlio di Céline e il legame tra le due donne inizia a sfaldarsi.

27/02/2020

Tomas Barile