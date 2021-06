Sono sei i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa settimana di giugno, tante novità provenienti da diversi paesi.

Film al cinema dal 24 giugno: i più attesi

Senza dubbio il film più atteso di questa settimana è “Promising Young Woman” che arriva nelle nostre sale dopo aver collezionato numerosi premi tra cui un Oscar come Migliore sceneggiatura originale. La pellicola diretta da Emerald Fennell e con una strepitosa Carey Mulligan protagonista segue le vicende di una giovane donna molto promettente che da barista di giorno si trasforma di notte nell’angelo della vendetta. Una donna che appare costantemente ubriaca e a un passo dal cadere priva di sensi, ma che sta in realtà solo recitando una parte.

Anche oggi è in uscita nei nostri cinema una pellicola horror di grandissimo successo “A Quiet Place II” diretto e interpretato da John Krasinski con Emily Blunt e Cillian Murphy protagonisti. In questo nuovo capitolo sempre ambientato nel mondo post-apocalittico dominato da terribili creature aliene la sfortunata famiglia farà inaspettati incontri con nuovi personaggi, che metteranno in moto eventi estremamente pericolosi.

Film al cinema dal 24 giugno: le altre uscite

Nino Frassica, Paola Minaccioni, Emilio Solfrizzi e Paolo Calabresi sono protagonisti della commedia diretta da Alessandro Pondi “School of Mafia”. Dopo la morte del capo della mafia di New York i tre boss rimasti cercano di trovare un accordo tra loro ma scoprono di avere un altro problema, forse ancora più grande. I loro eredi rifiutano di proseguire la carriera dei genitori. Per superare questo stallo i tre figli vengono spediti a Palermo dove seguiranno dei veri insegnamenti sulla mafia.

Dagli Stati Uniti arriva anche un nuovo film di fantascienza diretto da Neil Buger con Tye Sheridan e Lily-Rose Depp protagonisti. “Voyagers” segue le vicende di un gruppo di giovani che viene spedito su pianeta distante per iniziare la colonizzazione. Quando però scopriranno i loro più reconditi istinti sulla navicella si scatenerà un vero e proprio caos.

Sono invece due i film francesi in arriva questa settimana nelle nostre sale cinematografiche.

Da una parte troviamo “La felicità degli altri” una commedia con Vincent Cassel e Bérénice Bejo tra i protagonisti. Quattro amici molto differenti tra loro e con un grande legame vivono serenamente le proprie vite. Il tutto comincia a sgretolarsi quando una persona del gruppo comincia a scrivere un romanzo che presto diventerà un best seller. Le gelosie e i malcontenti degli altri provocherà cattiverie sulla compagnia.

Dall’altra parte scopriamo invece “La brava moglie” un’altra commedia premiata anche con un Cesar diretta da Martin Provost con Juliette Binoche protagonista. Ambientato nel 1967 in un piccolo paese dell’Alsazia, Paulette dirige insieme al marito una scuola di economia domestica per buone moglie. Quando però improvvisamente il marito scompare lasciandola in banca rotta, lei che fino a quel momento non si era mai opposta ai doveri matrimoniali, comincerà a ribellarsi alle regole della sua scuola sentendosi finalmente una donna libera.

Tomas Barile

24/06/2021