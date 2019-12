Titolo originale: A Quiet Place: Part II

Regia: John Krasinski

Cast: Cillian Murphy, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Djimon Hounsou, Wayne Duvall, Okieriete Onaodowan, Blake DeLong

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 19 marzo 2020

"A Quiet Place 2", il film diretto da John Krasinski, è il sequel del thriller/horror "A Quiet Place - Un posto tranquillo", di cui il regista era protagonista nel ruolo di Lee Abbott, insieme alla moglie (anche nella vita reale) Emily Blunt, e ai giovani Millicent Simmonds e Noah Jupe.

A Quiet Place 2: la salvezza nel silenzio

"A Quiet Place 2" proseguirà la storia, iniziata nel capitolo precedente, della sopravvivenza della famiglia Abbott in un mondo post-apocalittico dove l’unico modo per sopravvivere è rimanere in assoluto silenzio al fine di non aizzare delle terribili creature aliene cieche, ma provviste di un udito incredibilmente sviluppato.

Stavolta la sfortunata famiglia farà inaspettati incontri con nuovi personaggi, che metteranno in moto eventi estremamente pericolosi. Si profila un fanta-horror inusuale, teso e caratterizzato dalla quasi totale assenza di dialoghi nel corso della narrazione, caratteristica che lo rende un unicum all’interno dell’horror contemporaneo.

Cast & Crew

John Krasinski esordisce in una commedia teatrale scritta da B. J. Novak, futura co-star di "The Office". Krasinski e Novak si diplomeranno insieme alla Newton South High School nel 1997. Successivamente approda al cinema con un piccolo ruolo in "Kinsey" del 2004 e ottiene piccole parti in "Jarhead", "L'amore non va in vacanza" e "Dreamgirls". Acquista popolarità grazie all'interpretazione di Jim Halpert nella serie TV "The Office". Nel 2007 doppia Sir Lancillotto in "Shrek terzo" e lavora con Mandy Moore e Robin Williams nella commedia "Licenza di matrimonio".

Nello stesso anno esordisce alla regia, dirigendo l'adattamento cinematografico della raccolta di racconti di David Foster Wallace "Brevi interviste con uomini schifosi", ed è co-protagonista di "In amore niente regole", commedia diretta e interpretata da George Clooney. Nel 2018 recita, accanto alla moglie Emily Blunt, nel film "A Quiet Place - Un posto tranquillo", dove si occupa pure della sceneggiatore e della regia.