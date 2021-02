Carey Mulligan eroina combattiva in una società maschilista

"Promising Young Woman", dal genere indefinito, è una storia di vendetta e giustizia. Una cornice surreale, permeata di originalità, rende il film di Emerald Fennell una pellicola capace di dire veramente qualcosa di nuovo. La "lezione" che Cassie, straordinaria Carey Mulligan, dà a quella folla infinita di uomini pericolosi che fanno della vulnerabilità altrui la loro unica arma, non punta sulla violenza né sulla consapevolezza. Inizialmente la sua missione si estende a tutto il mondo, a tutte le persone di genere maschile che tra battute e coercizione, sarebbero pronte ad approfittarsi di lei, o di qualsiasi altra ragazza in un momento di fragilità. Ma quella di Cassie è solo una maschera che all'ultimo ribalta i ruoli e che mette quegli stessi uomini in grave pericolo.

Cassie diventa l'angelo della vendetta, una terrificante eroina capace di allontanare i suoi carnefici con un solo sguardo. "Promising Young Woman" riesce ad essere una commedia, un dramma e un thriller, e un brillante e amaro ritratto del nostro tempo. Il film rappresenta l'estrema facilità con la quale ci si giustifica e si dimentica un atto terribile. Il cyberbullismo, il discredito l'emarginazione e la violenza: Cassie non può sopportare che i colpevoli rimangano impuniti. Quegli stessi colpevoli che vivono la vita che hanno sempre desiderato e che "da giovani e incoscienti" si sono macchiati di una qualcosa di terribile. Ma non c'è giustificazione che tenga, dall'età alla situazione particolare, dai trascorsi al contesto, un reato è un reato.

Coinvolgente, frizzante, carico di amara ironia e ricco di risvolti drammatici, "Promising Young Woman" si colloca in un momento storico che insegna a reagire. Cassie è la personificazione combattiva ed esagerata che suggerisce che non è mai troppo tardi per avere giustizia. Punire i colpevoli, comunque vada, deve essere sempre l'obiettivo primario. Il debutto alla regia della Fennell è il perfetto ritratto delle conseguenze di un evento traumatico. Da chi cerca di dimenticare, a chi si arrende, a chi non riesce ad andare avanti, a chi spera nel perdono, l'importante è sempre fare giustizia.

Cosa rende "Promising Young Woman" un film da premiare

La forza di "Promising Young Woman" non sta però solo nella trama, che esplicita ed eccessiva, cattura l'animo di qualsiasi spettatore. Carey Mulligan, candidata al Golden Globe come Miglior attrice protagonista, è un magistrale doppio personaggio. Giovane capace di trasformarsi da indifesa a crudele donna dalle mille risorse. Lo stesso Ryan, ottima interpretazione di Bo Burnham, sembra davvero la concreta e migliore possibilità per Cassie di cambiare vita: una sorta di principe azzurro sulla Terra, perfettamente imperfetto.

Le regia, vivace e dinamica, la fotografia, brillante e colorata, dove tinte calde, intense e nitide regalano al film un tono fumettistico e uno stile che tra allegria ed energia, presenta una realtà in netto contrasto. Anche la colonna sonora, con brani che vanno dagli anni '80 ai primi 2000, dalla melodica e incalzante Angel Of the Morning di Juice Newton a successi come It's Raining Man cantata da DeathbyRomy e Stars Are Blind di Paris Hilton, dà al film una sensazione fresca e frizzante. Con tagliente soddisfazione questo piccolo gioiello inglese ha tutti gli elementi per diventare uno dei film candidati agli Oscar 2021.

Giorgia Terranova