Nuovo appuntamento per questo mese di gennaio con quattro nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 23 gennaio: i più attesi

Si è già aggiudicato due Golden Globe e dieci candidature ai prossimi Oscar. Da oggi è in uscita al cinema “1917” il nuovo film del regista britannico Sam Mendes con Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong e Dean-Charles Chapman protagonisti. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, a due soldati inglesi viene assegnata una missione apparentemente impossibile. In una lotta contro il tempo, dovranno attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio allo scopo di sventare un terribile attacco imminente.

Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono i protagonisti della pellicola diretta da Giuseppe Bonito “Figli”. Il film segue la vicenda di una coppia sposata da anni e che condivide un’unione felice, all’apparenza priva di qualsiasi tensione. Questo idillio domestico viene però completamente stravolto dalla nascita del secondo figlio, che porta con sé fattori inaspettati pronti a gettare nel caos e nella confusione la vita dei poveri genitori.

Film al cinema dal 23 gennaio: le altre uscite

Un cagnolino di nome Trouble è il protagonista del film “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” diretto da Kevin Johnson. La storia segue le avventure del cucciolo che deve imparare a vivere nel mondo reale, mentre cerca di fuggire dagli irrequieti e viziati bambini del suo ex proprietario.

Da oggi è in uscita nelle nostre sale anche “Just Charlie – Diventa chi sei” un film inglese diretto da Rebekah Fortune con un giovane Harry Gilby protagonista. Charlie è un ragazzo come tanti, cresciuto con il dono del calcio e l’opportunità da sogno di entrare in una delle squadre più forti del mondo. Il giovane, tuttavia, nasconde un segreto che gli impedisce di essere felice.

23/01/2020

Tomas Barile