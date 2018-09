Titolo originale: Just Charlie

Regia: Rebekah Fortune

Cast: Harry Gilby, Scot Williams, Karen Bryson, Patricia Potter, John Draycott, Ewan Mitchell, Andrea Green, Jeff Alexander, Joshua Pascoe, Peter Machen, Tia Noakes, Oliver Huntingdon

Genere: Drammatico, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Valmyn e Wanted

Data di uscita: 27 settembre 2018

Charlie è un ragazzo come tanti, cresciuto con il dono del calcio e l’opportunità da sogno di entrare in una delle squadre più forti del mondo. Il giovane, tuttavia, nasconde un segreto che gli impedisce di essere felice.

Just Charlie - Diventa chi sei : il coraggio di essere se stessi

Charlie (Harry Gilby) è un ragazzo nato e cresciuto nella provincia inglese, che si distingue dalla massa per il suo prodigioso estro calcistico, che gli fa guadagnare anche la possibilità di giocare nel Manchester City, una delle squadre più ambite di Inghilterra.

La vita del giovane Charlie è però tormentata da un forte segreto che non riesce a rivelare a nessuno: il giovane infatti riesce ad essere veramente felice solo nei panni di una ragazza. Charlie è consapevole che il peso che si porta dentro rischia di fargli perdere la sua famiglia e tutte le felici opportunità che la vita gli sta offrendo. Tuttavia la volontà di essere se stesso farà trovare il coraggio a Charlie di affermare la sua vera natura.

Just Charlie - Diventa chi sei: nel corpo di un altro

Veniamo cresciuti con l’inconfondibile mantra di essere noi stessi, ma accettarsi e farsi accettare spesso può essere molto più difficile di ciò che si pensa, e Charlie, protagonista di questo dramma esistenziale, lo sa bene. Cosa vuol dire infatti essere realmente noi stessi? Ci sono dei luoghi comuni che vengono inculcati nelle menti fin dall’infanzia e che non tutti riescano a distruggere, che si tratti di semplici stranezze comuni o di veri e proprie crisi di identità, per essere se stessi bisogna essere coraggiosi e "Just Charlie - Diventa chi sei" affronta proprio questo tema delicato.