Regia: Kevin Johnson (I)

Cast: Big Sean, Snoop Dogg, Jason Mraz

Genere: Animazione, colore

Durata: 85 minuti

Produzione: Canada, 2018

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 7 marzo 2019

Un cagnolino di nome Trouble è il protagonista dell'omonimo film diretto da Kevin Johnson. La storia segue le avventure del cucciolo che deve imparare a vivere nel mondo reale, mentre cerca di fuggire dagli irrequieti e viziati bambini del suo ex proprietario.

Trouble: un film con la straordinaria partecipazione di Snoop Dog

"Trouble" vanta la partecipazione straordinaria del famoso rapper americano Snoop Dog, che presta la sua voce proprio al cane protagonista.

La star statunitense ha lavorato spesso nel mondo del cinema e della televisione: nel 2004 ha interpretato il ruolo di Huggy Bear nella versione cinematografica del telefilm culto "Starsky & Hutch" con Owen Wilson e Ben Stiller, inoltre è stato anche guest star in molte serie televisive tra cui: "Las Vegas", "Detective Monk", "Weeds" e "90210". Nel 2013 ha recitato in "Scary Movie 5".

Il curriculum di Snoop Dog evidenzia la sua frequente presenza anche nei cartoon: in un episodio di "The Cleveland Show", in "Futurama" e nella serie "I Simpson".

"Trouble" segna l'esordio alla regia di Kevin Johnson (I), che per la sceneggiatura si è affidato al gruppo di autori composto da Judah Miller, Rob Muir, John Paul Murphy e Harland Williams. Le musiche del film sono a cura di Jessica Weiss.