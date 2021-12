Questa settimana prima delle feste sono in uscita quattro nuovi film nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 23 dicembre: Film europei

Javier Barden torna a lavorare con il regista Fernando León de Aranoa dopo quasi vent’anni parlando del lavoro di oggi con il film “Il capo perfetto”. Il signor Blanco gestisce una fabbrica di bilance e cerca di mantenere in perfetto equilibrio la sua vita privata e quella lavorativa. In attesa di una commissione che valuterà la sua fabbrica per un prestigioso concorso pubblico interverrà lui stesso sulla produzione, accoglierà i dubbi del personale e farà di tutto per risolvere i problemi all’interno dello stabilimento.

La nuova pellicola del regista Paolo Genovese si intitola “Supereroi” e vede come protagonisti un ricco cast di star nostrane come Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano e Vinicio Marchioni. La storia segue le vicende di una coppia, quella di Anna e Marco. Lei è una donna impulsiva che lavora come fumettista, lui è un fisico ed è convinto che ogni fenomeno possa avere una sua spiegazione. Cosa tiene uniti Anna e Marco? Forse per amarsi tutta la vita servono i superpoteri, e loro lo sanno bene.

Film al cinema dal 23 dicembre: Made in Hollywood

Da oggi sono presenti due film musicali provenienti da Hollywood che però sono molto diversi tra loro.

Da una parte troviamo il primo musical firmato da Steven Spielberg con il riadattamento di “West Side Story” considerato un classico senza tempo. Con un lavoro eccezionale dietro le quinte fatto da nomi di alto livello sul grande schermo per raccontare le rivalità e i giovani amori nella New York del 1957 vedremo tra i protagonisti Ansel Elgort, Rachel Zegler e Rita Moreno.

Dall’altra parte dopo il successo del primo capitolo esce questa settimana al cinema “Sing 2” pellicola d’animazione della Illumination. Dopo aver abbandonato il Moon Theatre i nostri musicisti sono pronti ad esibirsi su un palco di una grande città. Ma non c’è solo la tensione per lo spettacolo da preparare, i protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Tomas Barile

23/12/2021