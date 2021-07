Cinque nuovi film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tanti titoli che spaziano dall’animazione d’autore fino al thriller.

Film al cinema dal 22 luglio: i più attesi

M. Night Shyamalan torna al cinema con “Old” un thriller con Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen e Thomasin McKenzie protagonisti. Dopo che un gruppo di viaggiatori trova il corpo di una donna morta su una spiaggia che si decompone rapidamente, iniziano a rendersi conto che c’è qualcosa di misterioso in questa destinazione di vacanza apparentemente idilliaca. Su quest’isola infatti tutti i personaggi invecchiano velocemente.

Gorō Miyazaki figlio del celebre maestro d’animazione giapponese Hayao Miyazaki firma la nuova pellicola prodotta dallo Studio Ghibli “Earwig e la strega”. Basato sul romanzo omonimo di Diana Wynne Jones la pellicola segue le vicende di una bambina orfana dotata di poteri magici che non vuole essere adottata. Un giorno però una coppia molto strana decide di portarla nella loro abitazione. La misteriosa casa non sarà come tutte le altre e tra pozioni e magie nulla sarà più ordinario.

“Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini” diretto da Robert Schwentke si immergerà nel retroscena di un personaggio conosciuto solo nel franchise di G.I. Joe per essere un combattente letale che indossa sempre una maschera.

Film al cinema dal 22 luglio: le altre uscite

“Sognando a New York – In the Heights” è un musical drama diretto da Jon M. Chu che vede tra i protagonisti Anthony Ramos, Corey Hawkins e Leslie Grace. Usnavi nato negli Stati Uniti da una coppia di immigrati ha un sogno: quello di restaurare il piccolo bar che il padre possedeva a Santo Domingo. Questo però lo metterà di fronte ad una scelta difficile, quello di lasciare tutti i suoi affetti nella città di New York.

Ronnie Sandahl torna dietro la macchina da presa con un nuovo film ambientato nel mondo dello sport dirigendo questa volta il teen drama “Tigers”. Martin un ragazzo svedese sogna da sempre di diventare un professionista e di giocare nel calcio italiano. Il sogno si avvera quando firma il suo contratto con l’Inter. La vita a Milano gli fa prendere coscienza del fatto che il mondo del calcio non è proprio come se l’aspettava, tutto e tutti possono essere comprati e venduti, e per il ragazzo è difficile sopravvivere in un ambiente così spietato, dove non c’è spazio per gli affetti e per l’onestà.

P.S. Da oggi torna al cinema in versione rimasterizzata in 4k il primo film della trilogia diretta da Peter Jackson “Il signore degli anelli: La Compagnia dell’Anello“. Un’opportunità per apprezzare nuovamente o scoprire per la prima volta la bellezza della Terra di Mezzo.

Tomas Barile

22/07/2021