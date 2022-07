Quattro nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa terza settimana del mese di luglio.

Film al cinema dal 21 luglio: le uscite di ieri

“The Twin: L’altro volto del male” è un film horror, thriller diretto da Taneli Mustonen, con Teresa Palmer e Tristan Ruggeri protagonisti. La pellicola racconta una storia su come la negazione possa schiacciare le persone e l’estrema protezione dei propri cari possa finire per far loro più male.

Basato sul racconto dello scrittore Graham Swift è al cinema il film romantico diretto da Eva Husson “Secret Love”. Protagonisti della pellicola sono Odessa Young e Josh O’Connor affiancati da Olivia Colman e Colin Firth. Nell’Inghilterra del 1924 il Mothering Sunday era un giorno speciale per le servitù, perché permetteva loro di andare a trovare i propri parenti. La giovane Jane, orfana, decide invece di passare questo giorno con il suo fidanzato con il quale ha una relazione segreta. Tutto cambia quando la famiglia di lui è colpita da un evento tragico, la morte dei due fratelli maggiori del ragazzo.

Film al cinema dal 21 luglio: le uscite di oggi

“Peter va sulla luna” è un film d’animazione di produzione tedesca diretto da Ali Samadi Ahadi. Peter è il fratello maggiore di Anne, una piccola combina guai. Lui, come il padre, è appassionato dello Spazio e, una notte, scopre che la sorella è scomparsa. Il giovane si mette subito alla sua ricerca e raggiunge magicamente Campo Stellato. Il ragazzo vivrà una fantastica avventura spaziale per liberare Anne e proteggere l’Universo dalle grinfie dell’Uomo Luna.

Il secondo film horror in uscita questa settimana al cinema è “The Slaughter – La Mattanza” un film indipendente italiano diretto da Dario Germani. Sette ragazzi si ritrovano in uno stabilimento cinematografico per trascorrere una notte di sballo. Per passare il tempo decidono di proiettare un film horror dove i protagonisti vengono uccisi da un individuo mascherato. I giovani però non sanno che anche loro sono controllati e quando all’improvviso fa l’apparizione una figura con la stessa maschera del film comincerà anche per loro una straziante notte di terrore.

Tomas Barile

21/07/2022