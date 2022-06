Trama

Trailer Regia: Taneli Mustonen

Cast: Teresa Palmer, Tristan Ruggeri, Toni Tikkanen, Steven Cree, Barbara Marten

Genere: Horror, Thriller, 2022

Durata: 109 minuti

Produzione: Finlandia, 2022

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 21 luglio 2022 "The Twin: L'altro volto del male" è un film horror, thriller del 2022, diretto da Taneli Mustonen, con Teresa Palmer e Tristan Ruggeri, distribuito nelle sale da Notorious Pictures. La pellicola racconta una storia su come la negazione possa schiacciare le persone e l'estrema protezione dei propri cari possa finire per far loro più male. Durante le riprese in Finlandia ed Estonia, Teresa Palmer era incinta del suo quarto figlio. The Twin: L'altro volto del male: la trama "The Twin - L'altro volto del male" segue la storia di Rachel e Anthony (Teresa Palmer e Steven Cree), una coppia che a causa di un tragico incidente ha perso uno dei figli gemelli. Per assopire il dolore, i due decidono di trasferirsi dall'altra parte del mondo, e di pensare unicamente al figlio sopravvissuto, Elliot (Tristan Ruggeri), per poter in qualche modo superare il lutto e ricostruirsi una nuova vita. Il luogo scelto per l'occasione è la campagna scandinava, dove inizialmente le giornate sembrano trascorrere tranquille e l'isolamento nella natura sembra avere effetti curativi sull'intera famiglia, favorendo la loro guarigione. Questa pace ritrovata, tuttavia, è minacciata dal piccolo Elliot, che sembra posseduto da un'entità malvagia, intenzionata a impadronirsi della sua anima. Rachel cerca di combattere contro queste oscure forze, che sostengono di non essere altro che il figlio morto, ma è così che la donna scoprirà un'orribile verità sul gemello sopravvissuto... Note di regia "Nel suo nucleo, The Twin è una storia su come il vivere nella negazione possa alla fine schiacciarti. Di come proteggere i propri cari possa finire per far loro più male. La prigione più distruttiva è quella che costruisci intorno a te stesso - eppure, al suo interno, puoi ancora essere felice. Se questo non è horror puro, non so cosa lo sia". Taneli Mustonen, Regista e Sceneggiatore