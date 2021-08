Sono sei i nuovi film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 19 agosto: in vetta al box office

Dopo vari rinvii arriva finalmente nelle sale il nono capitolo di una delle saghe più longeve del grande schermo. In “Fast & Furious 9 – The Fast Saga” diretto da Justin Lin, questa volta Dominic Toretto, interpretato sempre da Vin Diesel, dovrà vedersela con il ritorno di suo fratello interpretato dalla new entry John Cena. Pilota e abile assassino il fratello di Dom si ritroverà coinvolto in un complotto mondiale e per poterlo salvare dovranno fare i conti con il passato.

Dopo il successo al botteghino del primo film Sofia Scalia e Luigi Calagna tornano al cinema con “Me contro te – Il mistero della scuola incantata”. Durante la festa d’inaugurazione di una scuola Luì e Sofi insieme al loro amico Pongo dovranno affrontare ancora una volta il temibile Signor S per cercare di distruggere i suoi perfidi piani. Da quest’avventura però scopriranno un’importante segreto sul loro passato.

Film al cinema dal 19 agosto: le altre uscite

“Slow life” è un film diretto da Fabio del Greco con Allessandro Macaluso, Rimi Beqiri e Chiara Pavoni tra i protagonisti. La pellicola segue le vicende di Lino Stella un normale impiegato di una biblioteca comunale che durante un periodo di ferie si dedica alla sua vera passione, quella di disegnare fumetti. La sua vacanza nel condominio però a poco a poco sembrerà diventare un vero e proprio inferno.

Marcello di Noto firma il suo primo lungometraggio, “L’amore non si sa” un crime noir con sfumature romantiche. Un film sull’oppressione e la moralità che vige nella malavita, dominata da un terrore che va controllata per evitare spesso fatali conseguenze.

Da oggi nelle nostre sale sono presenti anche due film provenienti dalla Francia.

“La ragazza con il braccialetto” è un film diretto da Stéphane Demoustier, di genere drammatico. Durante una giornata al mare con tutta la famiglia la giovane Lisa viene arrestata, accusata per aver ucciso la sua migliore amica. Costretta a scontare i domiciliari a casa dei genitori che si fanno forza tra loro mentre la giovane aspetta in piedi davanti a un crimine che giura di non aver commesso, impassibile il giudizio della corte.

Remake della pellicola “Conta su di me” tratta da un romanzo autobiografico di Lars Amend e Daniel Meyer, “Volami via”, diretto da Christophe Barratier e interpretato dal figlio d’arte Victor Belmondo e da Yoann Eloundou, segue la storia di una grande amicizia e di un incontro che cambierà indelebilmente la storia dei due protagonisti.

Tomas Barile

19/08/2021