Tre elementi mancano in "Fast & Furious 9", e lo si nota perfettamente e tristemente: Dwayne Johnson , Jason Statham e lo sceneggiatore Chris Morgan . Fors'anche per questo motivo il regista Lin, seppur impegnandosi, non è totalmente in grado di innalzare il livello di intrattenimento al di sopra del semplice decoro, finendo così per ridursi, il franchise, a null'altro se non un carrozzone ormai bolso.

Sommerso da una coltre di muscoli ancora impressionante per la sua età, Vin Diesel /Toretto è pur sempre una gran bel vedere. Le volte che vi si presenta, l'attore sa impossessarsi dello schermo con ironia e furore, apportando luce e scintille ad una pellicola che ne avrebbe bisogno costantemente, ma la quale ne può beneficiare soltanto per poche sequenze disperse qua e là. Apprezzabile inoltre l'apporto performativo di un John Cena gigante e gradevolmente "in parte".

I personaggi messi in scena, dunque, non hanno connessione emotiva alcuna fra di essi, ma semmai dei rapporti costruiti in maniera confusa, utili più a far andare avanti in qualche modo la storia che invece a creare un intreccio drammatico-spettacolare di una qualche credibilità.

L'ennesimo capitolo dell'arcinota saga, diretto in maniera discretamente approssimativa da Justin Lin , si rivela fin da principio essere, più che un film, una tortura. Diuturno, con delle riprese d'azione al limite del dozzinale, dalla esposizione narrativa farraginosa quando non anche incoerente, "Fast & Furious 9", di fresca uscita nelle sale, non è in grado di suscitare in noi il benché scarno entusiasmo, ma soltanto una noia che si protrae pressoché indisturbata lungo tutto il suo svilupparsi.

“Fast & Furious 9” vede il ritorno in cabina di regia dello storico regista del franchise, Justin Lin.

Fast & Furious 9 ingrana la marcia e sfida nuovamente le leggi della fisica

Il nono capitolo dell’adrenalinica saga d’azione vedrà ancora una volta Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Questa volta, però, a movimentare la situazione non ci sarà il Luke Hobbs di Dwayne Johnson, che, dopo aver preso parte allo spin-off "Fast & Furious - Hobbs & Shaw" insieme a Jason Statham, lascerà la scena alla new entry John Cena, ex collega sul ring e ora anche sul set dello stesso franchise.

Dominic Toretto ha trascorso un bel po’ di tempo in questa saga, passando dall’essere un semplice criminale a lavorare per i federali, fino a diventare un temuto fuorilegge, che volta le spalle alla sua squadra. In tutto questo, Dom è sempre stato un uomo di principi (sebbene a suo modo) per il quale la famiglia viene prima di tutto, che cerca sempre di fare ciò che reputa giusto. È già stato messo alla prova nel corso degli anni, ma in "Fast & Furious 9" accadrà nuovamente, forse come mai prima d’ora.

Cast & Crew

Justin Lin è un regista taiwanese, diventato celebre in America per aver firmato diversi capitoli della saga di cult "Fast and Furious", ma anche la sitcom "Community".

Notato dai produttori della Universal per pellicole come "Better Luck Tomorrow" (2002) e "Annapolis" (2006), riceve la proposta di dirigere un film della saga "Fast and Furious". Arriva così "The Fast and the Furious - Tokyo Drift" (2006) che, sebbene non piaccia ai critici, ha un buonissimo impatto sul pubblico, tanto che gli verrà chiesto di firmare altri due film della saga: "Fast & Furious - Solo parti originali" (2009) col vecchio cast, "Fast & Furious 5" (2011) e "Fast & Furious 6" (2013), riconfermandosi un regista capace, veloce e spettacolare.

Vin Diesel interpreta per la prima volta il ruolo di Dominic Toretto nel primo film della saga di "Fast and Furious" diretto da Rob Cohen, ruolo che lo accompagnerà nei successivi vent’anni.

Tra le sue migliori interpretazioni vi è sicuramente quella del mafioso Jack DiNorscio nel bellissimo film di Sidney Lumet “Prova a incastrarmi” (2006).