Questa settimana sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche sei nuovi film, tra questi anche un remake di una pellicola cult anni ’80.

Film al cinema dal 18 novembre: un tuffo nel passato

Uno dei film più attesi di questa settimana è sicuramente “Ghostbusters: Legacy” diretto da Jason Reitman e con protagonisti Finn Wolfhard e Paul Rudd affiancati da vecchie conoscenze come Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver. Una madre single di due figli si ritrova sfrattata dal suo appartamento e decide di tornare a vivere nella casa del nonno dei ragazzi con la scusa di mettere ordine tra le sue vecchie cose dopo la sua morte. Ma nella cittadina si verificano presto eventi inspiegabili e i giovani protagonisti scoprono presto un possibile collegamento tra il soprannaturale e la figura ammantata di mistero del loro nonno, ormai defunto.

Film d’apertura al Festival di Cannes e vincitrice del premio come Miglior regia esce oggi in sala il musical “Annette” di Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver protagonisti. Henry McHenry e Ann Desfranoux sono la nuova coppia d’oro del mondo dello spettacolo e dell’arte. Amati e osannati dal pubblico, Ann incanta i teatri e Henry fa morire dal ridere i suoi spettatori. Un amore passionale, incondizionato e irraggiungibile lega Henry e Ann, fino alla nascita della piccola Annette.

Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno sono i protagonisti della pellicola diretta da Amanda Sthers “Promises”. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile, che a fatica si è lasciato alle spalle, sente di essere finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. I due s’incontrano ad una festa e capiscono già al primo sguardo che un tornado li sta investendo. Alexander e Laura lasceranno scorrere i giorni tra il sentimento che li tormenta e le decisioni che non riescono a prendere.

Film al cinema dal 18 novembre: le altre uscite

Dalla Norvegia arriva nei nostri cinema la commedia premiata a Cannes “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier. Julie vive ad Oslo ha quasi trent’anni e ancora è incerta su quello che vuole fare da grande. Un giorno però incontra Axel, un autore di fumetti di nicchia. Immersa nel giro di famigliari e amici di lui, l’animo ribelle di Julie rispunta fuori creando parecchie sorprese alla coppia.

“Ainbo – Spirito dell’Amazzonia” è un film d’animazione che nella versione italiana vede Elio e le Storie Tese, Luciana Littizzetto e Ciro Priello prestare la voce ai personaggi. Ainbo è una ragazza nata nella foresta Amazzonica che per caso scopre che esistono altri umani all’infuori della sua tribù e che il suo territorio sta per essere distrutto. Per salvarlo intraprenderà un viaggio insieme ad un armadillo e un tapiro che la porterà a chiedere aiuto al più potente degli spiriti del luogo.

Viviana Calò fa il suo esordio sul grande schermo scrivendo e dirigendo la commedia “Querido Fidel” con Gianfelice Imparato protagonista. Emidio insieme alla sua famiglia vive nel culto della rivoluzione castrista visto che suo padre ha lottato per essa e morto a Cuba. In sua memoria scrive una lettera ogni mese a Fidel che a sua volta gli risponde. Ma il mondo sta cambiando ed Emidio ne risente il decadimento e la difficoltà nel riconoscersi nei valori comunisti.

Tomas Barile

18/11/2021