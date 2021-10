Regia: Amanda Sthers

Cast: Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Pierfrancesco Favino, Deepak Verma

Genere: Drammatico, colore

Produzione: Italia, 2021

Durata: 98 minuti

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 18 novembre 2021

Con "Promises", Amanda Sthers ha adattato per il grande schermo il suo romanzo “Les Promesses”, pubblicato da Éditions Grasset et Fasquelle in Francia, e da Rizzoli in Italia con il titolo "Promesse". Il film è una produzione Indiana Production, Vision Distribution, Barbary Films e Iwaca. In collaborazione con Sky e Amazon Prime video, con la collaborazione di Canal + e Cine +.

Promises: la trama e i personaggi

Si sa, il vero amore è difficile da trovare, ma quando arriva è come un fiume in piena, che travolge tutto ciò che trova. Alexander è un uomo con un'infanzia difficile, che a fatica si è lasciato alle spalle, sente di essere finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d'arte in procinto di sposarsi. I due s'incontrano ad una festa e capiscono già al primo sguardo che un tornado li sta investendo. Alexander e Laura lasceranno scorrere i giorni tra il sentimento che li tormenta e le decisioni che non riescono a prendere. Anche il destino non fa il tifo per loro, complicando le situazioni. ma un amore non vissuto è un amore che non potrà mai morire.

Nei panni di Alexander Pierfrancesco Favino, mentre Laura ha il volto di Kelly Reilly.