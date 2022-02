In questo terzo appuntamento per il mese di febbraio segnaliamo l’uscita nelle nostre sale di sette nuovi film.

Film al cinema dal 17 febbraio: i più attesi

Uno dei film più attesi di questa settimana è sicuramente “Uncharted” prima trasposizione cinematografica della serie videoludica sviluppata da Naughty Dog. Diretto da Ruben Fleischer la pellicola vede come protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Nathan Drake è un furbo ladro che viene ingaggiato da Victor “Sully” Sullivan, un accanito ed esperto ladro di tesori, per cercare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. La loro ricerca in giro per il mondo viene ostacolata dallo spietato Moncada, convinto che solo lui e la sua famiglia, in quanto eredi legittimi, possano possedere il tesoro.

Giuseppe Tornatore omaggia con il documentario “Ennio” un musicista e compositore che ha lasciato il segno nella settima arte. Attraverso le testimonianze dei grandi registi e attori con cui ha lavorato viene raccontato l’uomo e l’artista più iconico del nostro paese, Ennio Morricone.

Presentato al Torino Film Festival e il Trieste Film Festival esce questa settimana al cinema “Io sono Vera” di Beniamino Catena. Vera è una bambina di undici anni, che scompare misteriosamente. Viene ritrovata dopo due anni ed è cresciuta molto velocemente, al punto di essere una giovane donna. Non ricordando nulla dell’accaduto con il passare del tempo inizia a capire di aver vissuto la vita di un uomo cileno in coma, il quale si era risvegliato nello stesso momento in cui lei era scomparsa.

Film al cinema dal 17 febbraio: le altre uscite

Da oggi è in uscita al cinema “Leonora addio” primo film di Paolo Taviani senza suo fratello Vittorio. Unica pellicola italiana in concorso alla scorsa Berlinale, la storia segue lo straordinario viaggio delle ceneri di Luigi Pirandello da Roma ad Agrigento e la successiva sepoltura avvenuta quindici anni dopo la sua morte.

“Giulia – Una selvaggia voglia di libertà” è un film diretto da Ciro De Caro, presentato al Festival di Venezia 2021 nella sezione Giornate degli Autori – Notti Veneziane. Giulia è una giovane donna in crisi. In una estate calda si ritrova a Roma a condividere le sue giornate con gente come lei alla ricerca di un’identità.

Questa settimana segna il debutto sul grande schermo anche di Francesco Costabile con il film “Una femmina” tratto dal libro di Lirio Abbate. Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre.

Tomas Barile

17/02/2022