Regia: Ciro De Caro

Cast: Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Cristian Di Sante

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 17 febbraio 2022

“Giulia - Una selvaggia voglia di libertà” è un film diretto da Ciro De Caro, presentato al Festival di Venezia 2021 nella sezione Giornate degli Autori - Notti Veneziane.

Giulia - Una selvaggia voglia di libertà: la trama

Giulia (Rosa Palasciano) è una giovane donna in crisi. In una estate calda si ritrova a Roma a condividere le sue giornate con gente come lei alla ricerca di un'identità.

Il ritratto di una donna persa

Il regista Ciro De Caro ha presentato a Venezia un film ironico ma non leggero su un personaggio che potrebbe rappresentare tutti noi. La sua crisi scoppia dopo il lockdown enfatizzato anche dalla precarietà economica che la ragazza vive. Un film indipendente che testimonia la vitalità del nuovo cinema italiano

Note di regia

Giulia racconta qualcosa di sottile e impalpabile, personaggi inafferrabili che vivono con leggerezza una condizione che manda in crisi chi è abituato a una vita di certezze. È un film che procede a zig-zag e che ho cercato di raccontare con lo sguardo sincero di chi è sorpreso da ciò che accade. Volevo raccontare con estremo realismo tutta la bellezza e la drammaticità di personaggi di cui sono profondamente innamorato, rispettando la mia idea di cinema attraverso scelte rigorose e senza concedere né qualcosa alla stranezza fine a se stessa, né alla comodità di scelte facili e collaudate.