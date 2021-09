Questa settimana sono sei i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 16 settembre: i più attesi

Esce oggi al cinema la nuova pellicola del visionario regista Denis Villenueve “Dune”, con un cast stellare che vede Timothée Chalamet, Oscar Isaac e Zendaya tra i protagonisti. Il film è basato sul celebre romanzo di Frank Herbert e già portato sul grande schermo da David Lynch nel 1984. Due Case reali, quella degli Atreides e quella degli Harkonnen, conducono una faida inasprita dall’Imperatore stesso. Per salvare e proteggere la propria famiglia e il suo popolo Paul si mette in viaggio verso il pericoloso e importante pianeta Arrakis.

“Supernova”, diretto da Harry Macqueen racconta tematiche come l’amore e la malattia, la gioia e il dolore, con rispetto, attenzione e tenerezza. Con due straordinari attori come Stanley Tucci e Colin Firth, “Supernova” è un film che con delicatezza racconta una situazione tragica ed estremamente drammatica.

Film al cinema dal 16 settembre: le altre uscite

Alessandro Gassmann dirige la versione cinematografica di un testo teatrale scritto da Maurizio De Giovanni “Il silenzio grande” con Massimiliano Gallo e Margherita Buy tra i protagonisti. Ambientato in una stupenda villa di Napoli la pellicola segue le vicende di Valerio, un noto scrittore, e della moglie che decide di metterla in vendita. L’unico che sembra non volere lasciare l’abitazione è proprio lui appoggiato dalla sua domestica.

Altro film italiano in uscita questa settimana è il teen drama “Ancora più bello” sequel del film “Sul più bello” del 2020. Ad un anno dalla rottura della storia tra Marta e Arturo, lei continua a vivere con ottimismo sempre accompagnata dalla sua malattia. L’incontro con Gabriele però cambierà tutto e nel frattempo una chiamata dall’ospedale cambierà le sue priorità.

“The Night House” è la nuova pellicola horror del regista David Bruckner con Rebecca Hall protagonista. Beth in lutto per la morte del marito vive da sola in una casa sul lago. Visioni inquietanti di una presenza in casa la chiamano, invitando con un fascino spettrale. Contro il parere dei suoi amici, inizia a scavare nelle cose di suo marito, bramando risposte. Quello che trova sono segreti sia strani che terribili e un mistero che è determinata a risolvere.

Presentato allo scorso Festival di Cannes esce oggi nelle sale “Blue Bayou” con Justin Chon regista, sceneggiatore e protagonista e Alicia Vikander. Il film è ispirato alla storia di Antonio LeBlanc, un adottato coreano cresciuto negli Stati Uniti e felicemente sposato con sua moglie, Kathy. Cresciuto in Louisiana, si prende cura della figliastra e ha un figlio con Kathy in arrivo. Quando viene arrestato a causa di un malinteso, LeBlanc viene trasferito all’Ufficio Immigrazione dove rischia la deportazione.

Tomas Barile

16/09/2021