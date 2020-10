Supernova: l’amore che affronta la prova della malattia

“Supernova” di Harry Macqueen è un film struggente su un grande amore, che deve fare i conti col dolore di una malattia che non lascia scampo. Sam e Tusker sono una coppia da una vita, assieme hanno affrontato gioie e dolori, e costruito le loro carriere lavorative, di scrittore e musicista. L’armonia che ha contraddistinto le loro vite viene sconvolta quando a Tusker viene diagnosticata una forma di demenza precoce, che distrugge le sue speranze di invecchiare con l’amato compagno.

Con un garbo e una dolcezza rari, Macqueen porta sullo schermo il dolore indicibile dato dalla paura della perdita di chi si ama incondizionatamente. “Supernova” mostra la presa di coscienza di come all'improvviso il tempo diventi più prezioso, e anche gli attimi condivisi siano importanti. La coppia si sposta con un camper ripercorrendo luoghi cari, e incontrando persone cui si è legate, quasi per un ultimo saluto che Tusker vuole fare prima di perdere il controllo di se stesso.

Una coppia che tenta di affrontare il demone della demenza

La settima arte ha spesso affrontato questa tematica, mostrandone le mille sfaccettature, il pregio di “Supernova” è quello di focalizzare la narrazione sulla coppia, sui loro dialoghi, in un lasso di tempo ridotto, che li fotografa all’apice del dramma. Strepitoso Stanley Tucci, nei panni di quest’uomo che non riesce ad accettare l’idea di perdere un domani il controllo di se stesso, arrivando a non riconoscere chi ha sempre amato per poi perdere anche la coscienza di se.

Struggente la dedizione di Sam, interpretato egregiamente da Colin Firth, disposto a tutto pur di guadagnare tempo assieme. Il tempo in sala vola, colpendo al cuore lo spettatore, che non può rimanere indifferente.

Nella sua semplicità “Supernova” riesce a fare la differenza, Macqueen, grazie anche a due cavalli di razza come Tucci e Firth, confeziona un prodotto delicato, che regala emozioni, e fa riflettere sulle diverse sfaccettature dell’amore che si confronta col dolore e la malattia. Valore aggiunto del film è l’aver reso irrilevante la natura gay del rapporto d’amore, che spesso accentra la spinta creativa, a discapito del vero fulcro narrativo. Qui il il poliedrico artista dietro alla macchina da presa focalizza il racconto sull’amore, che si eleva a sentimento totalizante, scevro da quelle distinzioni di orientamento che ne sviliscono l’essenza. Sam e Tusker potrebbero essere Maria e Sonia, Aldo e Giovanna, e l’essenza del film non muterebbe.

Maria Grazia Bosu