Questa settimana sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche sei nuovi film.

Film al cinema dal 14 luglio: i più attesi

Prodotto nel 2000 esce oggi nelle nostre sale “La donna del fiume – Suzhou River” diretto da Lou Ye. Il film racconta la storia d’amore fra un autista motociclista e la giovane figlia di un ricco uomo d’affari. Nonostante il suo amore segreto per la ragazza, l’autista viene coinvolto in un piano per rapirla e farsi pagare un riscatto.

“X – A Sexy Horror Story” è un film horror prodotto da A24 e diretto da Ti West con Jenna Ortega e Kid Cudi protagonisti. Nel 1979, un gruppo di giovani e ambiziosi filmmaker vuole realizzare un film per adulti nel Texas rurale. Il gruppo viene ospitato per l’occasione da una solitaria coppia anziana che, quando scopre la natura del set, metterà a dura prova la sopravvivenza del cast.

Jessica Chastain e Ralph Fiennes sono i protagonisti del film drammatico diretto da John Michael McDonagh basato sul romanzo scritto da Lawrence Osborn “The Forgiven”. Un medico e una scrittrice vengono invitati ad una festa in una sontuosa villa nel deserto del Marocco. Durante il tragitto in macchina però per una distrazione uccidono un adolescente del posto. Con la polizia locale che sembra disinteressata alla faccenda la festa nella villa continua, fino a quando il padre del ragazzo si presenta. In poco tempo convince il medico ad accompagnarlo al suo villaggio per seppellire suo figlio. L’umiltà dell’uomo colpisce in maniera significativa il medico, mentre nella villa la scrittrice conosce un nuovo ospite.

Film al cinema dal 14 luglio: le altre uscite

Dalla Russia arriva il film drammatico vincitore di un European Film Awards diretto da Kira Kovalenko “Ada”. Ambientato nella Russia meridionale la protagonista Ada lavora in uno spaccio dentro la scuola e vive insieme a suo fratello più piccolo e suo padre, vedovo da molti anni e molto possessivo. Tutto cambia quando torna a casa il fratello maggiore che spinge la giovane Ada ad allontanarsi da suo padre e vivere la propria vita.

Dalla Germania arriva invece il film musicale “Fly – Vola verso i tuoi sogni” diretto da Katja von Garnier. La pellicola segue le vicende di Bex una ragazza di vent’anni finita in prigione per un’incidente. Grazie ad un’insegnante di danza, Bex scopre subito la sua passione e insieme ad altri giovani detenuti riescono a formare un gruppo che gli permetterà di affrontare il mondo una volta usciti.

Questa settimana è in uscita al cinema in versione restaurata anche il capolavoro del maestro Hayao Miyazaki “Principessa Mononoke”.

Tomas Barile

14/07/2022