La donna del fiume - Suzhou River : una novella post-moderna sull'ossessione amorosa

Vale senza dubbio la pena di dare un'occhiata a questo piccolo grande dramma sentimentale che narra di un amore travolgente fra un autista motociclista e la giovane figlia di un ricco uomo d'affari. "La donna del fiume - Suzhou River" è in definitiva una love story tragica, ingenua e bellissima, sotto forma di un film grezzo, enigmatico ma profondamente accattivante.

Dai toni grevi ma lussureggianti, la pellicola è forte e delicata al contempo: il regista Lou Ye è perfettamente capace di creare da una premessa semplice una novella post-moderna sull'ossessione amorosa, arguta, ben diretta e ottimamente recitata.

Xun Zhou straordinaria in un double role

La protagonista Xun Zhou è davvero straordinaria in un double role eseguito con onestà e grazia; in un pugno di fotogrammi sembra in grado di trasformarsi da adolescente a femme fatale con un'abilità da attrice consumata; ed è anche grazie alla sua performance, unitamente a una narrazione che corre via liscia come l'olio, se il lavoro di Lou Ye assume delle connotazioni di autentica pregevolezza.

Nonostante lo stile saltuariamente impacciato, il film offre un'atmosfera intrigante e uno spettacolo che non sempre è possibile rinvenire nemmeno dalle parti delle cinematografie più note.

Mirko Tommasi