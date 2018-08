Sono tre i film in uscita al cinema nel giorno prima della festa di ferragosto, tra questi anche il nuovo film dell’Universo Cinematografico della Marvel.

Film al cinema dal 14 agosto: ritorno nel micro mondo

In uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche il ventesimo film dell’Universo Cinematografico Marvel, “Ant-Man and the Wasp” sequel del film uscito nel 2015 con protagonista la super formica. Il film diretto ancora una volta da Peyton Reed con Paul Rudd ed Evangeline Lilly protagonisti, è ambientato tra gli eventi di “Captain America: Civil War” e “Avengers: Infinity War”. Questa volta Scott Lang, ancora una volta braccato dalla giustizia, farà coppia con Hope van Dyne, che vestirà i panni della nuova eroina, Wasp. La coppia si unirà per sconfiggere una nuova minaccia rappresentata dalla figura di Ghost, una criminale con la capacità di passare attraverso gli oggetti.

Film al cinema dal 14 agosto: le altre uscite

In uscita questa settimana al cinema anche due film molto diversi tra loro.

Da una parte troviamo, “The End? L’inferno fuori“, un film horror italiano diretto dall’esordiente Daniele Misischia con protagonista Alessandro Roja. Il film segue le vicende di un distinto e vanesio uomo d’affari che, dopo una frenetica giornata in una Roma più congestionata del solito, rimane intrappolato in un ascensore a causa di un malfunzionamento. Quello che non può sapere è che all’esterno la città è in preda al delirio, in quanto un virus sta trasformando le persone in zombie.

Dall’altra parte proveniente dagli Stati Uniti troviamo il film “Darkest Minds“, incentrato sulla storia di quattro giovani ragazzi con misteriose capacità. Il film diretto da Jennifer Yuh Nelson con protagonisti Mandy Moore, Amandla Stenberg, Mark O’Brien e Gwendoline Christie è ambientato in un futuro dispotico dopo che una piaga ha sterminato la maggioranza dei bambini americani e trasmettendo abilità speciali a chi è riuscito a sopravvivere. I quattro ragazzi cercheranno di riappropriarsi della loro vita e del futuro, in questo mondo non facile per loro.

Tomas Barile

14/08/2018