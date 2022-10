Sette i film al cinema dal 13 ottobre. Tra questi: “Il colibrì” di Veronesi, “Le buone stelle – Broker” di Kore’eda Hirokazu e “Halloween Ends“, capitolo finale della saga cult.

Film al cinema dal 13 ottobre: i più attesi

Dalla Corea del sud arriva il film drammatico “Le buone stelle – Broker” di Kore’eda Hirokazu con Song Kang-ho, Gang Dong-Won e Doona Bae protagonisti. A Busan la giovane So-young dopo il parto decide di lasciare suo figlio nella “baby box” di un ospedale. I primi ad arrivare sono due uomini che gestiscono un traffico di bimbi i quali cercano i genitori giusti e la migliore offerta. Convinta la donna si mettono subito in viaggio per finalizzare un accordo. Quello che non sanno è che ci sono due poliziotte determinate ad incastrarli sul luogo dello scambio.

Presentato nella sezione Orizzonti extra al Festival di Venezia 2022 esce oggi nelle sale “Amanda” opera prima della regista Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli protagonista. Amanda ha ventiquattro anni e non ha né amici né fidanzato. Quando si ricorda di Rebecca, sua amica d’infanzia, decide che deve diventare a tutti i costi la sua migliore amica.

“Halloween Ends” diretto ancora una volta da David Gordon Green è il capitolo finale dalla famosa saga horror con Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode contro Michael Myers. A quattro anni di distanza dall’ultimo film Laurie vive con la nipote Allyson e passa il tempo scrivendo le sue memorie. Quando Corey Cunningham viene accusato di aver ucciso un ragazzo a cui faceva da babysitter, si scatena un’onda di violenza e terrore che rimetterà in gioco Laurie per affrontare definitivamente il male che non può controllare, una volta per tutte.

Venerdì in occasione dell’apertura del Festival del Cinema di Roma è in uscita nelle nostre sale la trasposizione cinematografica del romanzo scritto da Sandro Veronesi “Il colibrì”. Diretto da Francesca Archibugi vede tra i protagonisti Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo e Laura Morante. Marco Carrera ripercorre con i suoi ricordi la propria vita a partire dai primi anni ’70. La sua memoria torna a quando era un ragazzino e al mare conobbe una coetanea, Luisa Lattes. Da quel momento in poi Marco amerà per sempre Luisa, sebbene non riuscirà mai a stare insieme a lei. La storia di Marco si svolgerà tra grandi amori e perdite, il tutto con una logorante resistenza che lo sostiene per il raggiungimento della felicità.

Film al cinema dal 13 ottobre: le altre uscite

Il film “La ragazza della palude” diretto da Olivia Newman è tratto dal romanzo omonimo best-seller di Delia Owens con Daisy Edgar-Jones protagonista. La pellicola racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro.

Dalla Norvegia arriva la commedia diretta da Yngvild Sve Flikke con Kristine Kujath Thorp protagonista “Ninjababy”. Rakel è una ragazza che vive in modo spensierato ad Oslo. Un giorno scopre di essere incinta e si fa accompagnare da quello che crede sia il padre, Mos il suo istruttore di aikido, in una clinica per abortire. Ma qui gli viene rivelato che è incinta da più di sei mesi e che quindi l’aborto non è più possibile. Scoperto il vero padre, un noto lavativo, la ragazza comincia a pensare a quello che potrebbe fare e nel mentre il suo rapporto con Mos comincia ad essere qualcosa di serio.

Nel documentario “Stavamo bene insieme” viene raccontato l’ultimo ciclo d’oro del Milan di Silvio Berlusconi allenato da Carlo Ancelotti. Grazie alla reunion al Giuseppe Meazza di sei amici ed ex compagni di squadra, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo si ripercorre la storia delle finali di Champions League da Manchester 2003 vinta contro la Juventus ad Istanbul 2005 persa contro il Liverpool fino alla finale ad Atene del 2007 dove Paolo Maldini il capitano alza al cielo la settima coppa dei campioni.

13/10/2022